Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обеспокоены стремительным распространением синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана по итогам совещания руководителей компетентных органов государств-членов ШОС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 20 апреля в Ташкенте.

«Серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности представляют стремительное распространение синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ и злоупотребление ими, а также рост поступления в незаконный оборот химических веществ, используемых при производстве наркотиков», — говорится в сообщении.

Участники встречи также выразили озабоченность мировой проблемой распространения наркотиков, прежде всего, неуклонным ростом незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ в Афганистане и странах «Золотого полумесяца» (Афганистана, Ирана и Пакистана), «представляющим собой серьезную угрозу региональной и международной безопасности».

«Обозначена важность противодействия использованию современных информационно-телекоммуникационных технологий и электронных финансовых систем в незаконном обороте наркотиков и отмывании наркодоходов», — отмечается в сообщении.

Главы делегаций отметили своевременность и востребованность инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на 76-й Генассамблее ООН в сентябре 2021 года о разработке Совместного антинаркотического плана действий, охватывающего страны Южной и Центральной Азии.

Стороны подтвердили намерение и далее продвигать общие подходы и сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также укреплять действующую международную систему контроля над наркотиками в ООН и на других антинаркотических площадках.

Накануне мы сообщали со ссылкой на главу центра по контролю за наркотиками Олима Нарзуллаева, что наблюдается увеличение объёмов наркотрафика из Афганистана через «Северный маршрут». Кроме того, отмечается рост попыток незаконного провоза наркотиков посредством транспортной инфраструктуры Узбекистана.