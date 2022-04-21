В хокимияте Ташкента 20 апреля состоялась пресс-конференция, посвящённая программе предстоящих фестивалей и праздников. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

В мероприятии приняли участие заместитель хокима Фахриддин Давруков, ответственные сотрудники управления, начальник Управления по поддержке махалли и пожилых людей Ташкента Фуркат Махмудходжаев, представители СМИ, блогеры и активные горожане.

В мае-июле в Ташкенте планируется провести ряд масштабных массовых мероприятий, в числе которых:

— Tashkent Flower Festival 2022 (Ташкентский фестиваль цветов) под девизом «Ташкент любит вас» состоится 6−8 мая на площади перед Национальной библиотекой имени А. Навои. Среди участников — ведущие флористические компании: Fiori, Floreal, Flowers.uz, «Тошкент гуллари», «Пойтахт настарин гуллари», Flowers garden и др.

- Tashkent Opera Festival 2022 (Ташкентский оперный фестиваль) планируется провести 8−29 мая на разных площадках города: площадях перед Национальной библиотекой имени А. Навои и ГАБТ имени А. Навои, в парке «Янги Узбекистон», в международном и местном аэропортах, на станциях метро, летних площадках ресторанов и в скверах столицы.

— Tashkent Art Festival 2022 (Ташкентский фестиваль искусств) состоится 6−12 июня. Главная цель организаторов арт-фестиваля — повышение интереса жителей к культуре и изобразительному искусству, всемерная поддержка и развитие талантов и способностей молодых любителей и профессионалов, создание необходимых условий для их свободной творческой реализации.

— Tashkent Food Festival 2022 (Ташкентский гастрономический фестиваль) пройдёт 17−19 июня в парке «Янги Узбекистон». Фестиваль нацелен на развитие гастрономического туризма путём представления национальной кухни и пропаганды ценностей народа Узбекистана.

— Tashkent Music Festival 2022 (Ташкентский музыкальный фестиваль) 15−17 июня состоится на площади Дружбы народов. В числе участников — звёзды, признанные на международном уровне, и известные диджеи.

— Tashkent Ice cream Festival 2022 (Ташкентский фестиваль мороженого) пройдёт 22−24 июля в парках и скверах Ташкента.

Ожидается, что общий охват масштабных городских мероприятий превысит 3 миллиона человек.