20 апреля в ряде регионов Узбекистана наблюдались сходы селей и наводнения, вызванные обильными осадками. Пресс-служба МЧС со ссылкой на Узгидромет сообщила, что в Самаркандской и Джизакской областях за 1,5 часа выпал месячный объём осадков.

МЧС и его территориальные управления получили на экстренные номера «101», «1050» и другие 280 обращений из Самаркандской области, 14 — из Джизакской, 10 — из Навоийской и 1 — из Кашкадарьинской области.

Для ликвидации последствий наводнений было привлечено 758 спасателей МЧС и других структур, 92 единицы специальной техники пожарно-спасательных частей и 20 мотопомп.





Самаркандская область

В Самаркандской области дождевая вода и сточные воды затопили проезжие части 5 улиц Самарканда, ирригационные сети 54 внутренних улиц, подвалы и территорию вокруг более 20 многоквартирных домов, подвалы и дворы 84 индивидуальных домов, 5 школ (№9, 29, 39, 75 и 1 специализированная), двор детсада «Кузмунчок» и подземную парковку ледового дворца на улице Нарпай.

Дождевая вода скопилась в 4 махаллях Самаркандской области, часть воды из переполненной водопроводной трубы на 1046-м км автодороги М-39 «Алматы-Бишкек-Ташкент-Шахрисабз», проходящей через село Губдин Булунгурского района, вытекла на проезжую часть дороги.





Для ликвидации последствий ЧС было привлечено 144 спасателя, 17 единиц пожарно-спасательной техники, 11 мотопомп, 6 единиц спецтехники ООО «Самарканд сув таъминот» и 14 рабочих.

Джизакская область

Селевые потоки в горных районах и холмах Фаришского района вызвали затопление 260 хозяйств, расположенных в селе Эгизбулок. Полностью разрушены 53 домов, повреждены 44, 163 нанесён незначительный ущерб.

Спасатели спасли из воды 6 мирных жителей и доставили их в Фаришское районное медицинское объединение. Такие селевые потоки в этом районе наблюдались около 80 лет назад, говорится в сообщении.





Подтопление также затронуло первые этажи школы №15 и детсада №9. Из-за подтопления 1,5 км внутренних дорог было временно остановлено движение транспорта.

В результате селевых поток более 100 человек, проживающих в 25 фермерских хозяйствах в селе Эгизбулок, были переселены в дома близких родственников, администрация района создала для них резерв товаров первой необходимости.





К ликвидации ЧС привлечено 520 сотрудников правоохранительных органов, представители областных и районных хокимиятов, сотрудников областных и подразделений МЧС и 54 единиц спецтехники.

В Кашкадарьинской и Навоийской областях селевые потоки не нанесли ущерба жилым домам и социальным объектам.

В среду МЧС сообщило о гибели 4 человек в результате селевых потоков в Джизакской области. Ведущий специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов отметил, что за два часа метеостанция «Галляарал» зафиксировала почти 10% годового объёма осадков.