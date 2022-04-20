Четыре человека стали жертвами селевых потоков, вызванных сильными проливными дождями в Джизакской области, сообщила пресс-служба МЧС.

20 апреля селевые потоки прошли в Бахмальском, Фаришском, Галляаральском и Шараф-Рашидовском районах Джизакской области и повредили жильё, социальные объекты и посевы.

По предварительным данным МЧС, погибли один мужчин и три женщины.

Ведущий специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов сообщал, что за два часа метеостанция «Галляарал» зафиксировала почти 10% годового объёма осадков в регионе.