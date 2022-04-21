Важные детали скрыты в мелочах. Элегантный образ — это правильно подобранные аксессуары. А стильная оптика — это здоровье ваших глаз и прекрасная инвестиция в собственный имидж. Fabricio рассказал, как выглядят модные очки в 2022 году и какая она — трендовая оправа.

При встрече или знакомстве с людьми чаще всего привлекают внимание детали. Именно они подчеркивают, насколько человек следит за трендами, улавливает характер и тенденции нового сезона. И именно детали создают настроение, с которым человек выходит в мир решать сложные задачи, легко шагает по карьерной лестнице и вызывает восхищение у противоположного пола.





Дополнить и подчеркнуть стиль и образ поможет коллекция, представленная в сети салонов оптики Fabricio. Чтобы помочь вам с выбором, Fabricio рассказал, на какие очки стоит обратить внимание в первую очередь.

Оверсайз

Очки, закрывающие пол-лица, — главный тренд 2022 года. Они могут быть разной формы — от квадратных до объемных «кошечек». Выглядят эффектно и безумно привлекательно.

Темные очки в стильной белой оправе

Это неизменный фаворит, который снова и снова возвращается на подиумы и в гардеробы. Белые оправы сразу вызывают ассоциации с Брижит Бардо или Одри Хепберн. Это — классика вне времени, которая отлично подойдет для создания весенних и летних аутфитов.





В тренде линзы, выполненные с эффектом омбре. Стекла могут иметь разные цвета, которые переходят от темного оттенка до прозрачного.





Продолжают быть в тренде оправы с принтом. Черепаховые, янтарные, леопардовые оттенки оправ несомненно привлекут внимание к глазам и станут изюминкой вашего образа.





Оправы Fabricio не сковывают движения, едва ощущаются на лице. Ведь очки должны быть удобными, интересными, подчеркивающими индивидуальность его обладателя. Каждая деталь очков Fabricio, начиная с носоупоров и заканчивая заушниками, разработаны с учетом постоянного ношения в течение дня, что поможет минимизировать усталость от очков в конце дня.





Женские модели обладают элегантностью и утонченностью, а мужские — сдержанностью, поражая продуманностью деталей, удобством и неординарностью.





Коллекция элегантных солнцезащитных очков и оправ ждет своих счастливых владельцев и доступна для продажи в сети салонов оптики Fabricio. Консультанты подберут оправу, дадут советы по уходу за очками. Здесь представлены такие бренды, как Bagozza, Fila, Polaroid, Silhouette, Hugo Boss, Zegna и многие другие.

Тем, кто в очередной раз задумался о необходимости покупки новых очков, Fabricio советует остановить выбор на своем салоне.

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