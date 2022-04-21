Alumni Awards — это награда для выпускников университетов Великобритании, отличившихся образцовыми лидерскими качествами и значительными достижениями в своей профессиональной сфере и за ее пределами. Премия отражает влияние и ценность британского высшего образования и повышает международный авторитет выпускников университетов Соединенного Королевства.

В этот раз на участие в международной премии поступило более 1500 заявок из более 100 стран мира. Однако, премия на национальном уровне проводится только в 23 странах мира, и в 2022 году прошла в Узбекистане.

«Сегодняшние финалисты и победители — это лидеры из различных областей, которые используют знания и опыт обучения в университетах Великобритании во благо развития своей страны, отрасли и сообщества», — подчеркнула Дэниз Веддингхем, директор Британского Совета в Узбекистане.

В 2022 году были награждены победители в трех номинациях.

Победителем в номинации «Социальная активность» стал ведущий международный эксперт в области онкогематологии и спортивной медицины Сухроб Салиев. Он посвящает все свое время лечению, обучению и подготовке молодежи в области спорта, физкультуры и здоровья, проводит исследования влияния физической активности на самочувствие и консультирует по программам онкогематологического сектора здравоохранения в регионе. Премия за социальную активность присуждается выпускникам, которые внесли исключительный вклад в создание позитивных социальных изменений и условий для улучшения жизни других.

«Закончив свое обучение в Университетском колледже Лондона, я полон решимости передать все свои навыки и опыт, полученные в Великобритании, молодому поколению Узбекистана, чтобы популяризовать здоровый образ жизни среди населения Центральной Азии», — отметил Сухроб Салиев.

Победителем премии в номинации «Бизнес и инновации» стал выпускник Вестминстерского университета в Ташкенте Хуршид Кадыров. Премия в данной номинации присуждается выпускникам, которые активно реализуют и вносят свой вклад в развитие инновационных и творческих проектов и решений в бизнесе.

«Британское образование расширило мое понимание международной деловой среды и деловых отношений. Эти знания позволили мне стать основателем IT-академии Astrum в районе Янги Базар. Академия позволит ребятам получить образование по программе Кремниевой долины. Этим достижением я горжусь по сей день», — рассказал Хуршид Кадыров.

В 2022 году была вручена специальная премия «Выбор посла», победителя которой лично отобрал посол Великобритании Тим Торлот. Победителем в этой номинации стала Эльянора Менглиева, выпускница Университета Уорвика, специалист по развитию учителей и оценке языковых знаний.

Эльянора — основатель проекта Netruz — платформы, предоставляющей учителям возможности непрерывного профессионального развития на бесплатной основе. В рамках проекта Netruz более 60 учителей прошли обучение по вопросам оценки, разработки материалов на основе корпусов и педагогических исследований.

Жюри премии высоко оценило вклад по внесению позитивных изменений в образование, консультируя университеты и международные организации по вопросам развития учителей и оценки знаний.

«Динамичность, целеустремленность и амбиции, которые продемонстрировала Эльянора, говорят о том, что время, проведенное ею в Великобритании, стало для нее поистине трансформационным не только в личном, но и в профессиональном плане. И меня восхищает тот факт, что она использует свое образование не только для развития собственной карьеры, но и для пользы других людей в сфере образования, которая является очень важной для Великобритании и Узбекистана», — прокомментировал победу Эльяноры Менглиевой посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот.





Три победителя национальной премии Alumni Awards стали обладателями приза в размере 1000 фунтов стерлингов, а также вошли в шорт-лист международной премии, где они поборются с участниками из 100 стран за победу и главный приз — профессиональную нетворкинг-поездку в Великобританию.

На протяжении восьми лет Британский Совет проводит международную премию Study UK: Alumni Awards, которая призвана поддержать выдающихся выпускников вузов Великобритании со всего мира. Лауреаты премии получат шанс обменяться профессиональными связями как на национальном, так и на международном уровне, расширить круг единомышленников и повысить международный авторитет.

На правах рекламы.