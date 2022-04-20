В Бухарской области задержаны глава предприятия и его сообщник, которые оформляли гражданам поддельные авиабилеты, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.

По данным следствия, ранее дважды судимый за мошенничество Н. М. и гражданин И. Г., вступив в сговор, в январе-феврале продали 27 гражданам поддельные авиабилеты на общую сумму 52,7 млн сумов на рейс «Бухара — Домодедово».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (Мошенничество) и 228 (Изготовление документов, штампов, печатей, бланков, их подделка, продажа или использование) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.