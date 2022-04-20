Хорасанское отделение террористической организации ИГИЛ-К пыталось обстрелять ракетами территорию Узбекистана, но снаряды не долетели до узбекской границы. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря «Талибана» Инамулла Самангани, передаёт специальный корреспондент «Газеты.uz» Аброр Курбонмуратов.

«Люди ИГИЛ не смогли добиться своей цели. Их местонахождение установлено. Два-три человека были задержаны с несколькими снарядами. Два-три снаряда не долетели до границы Узбекистана, они упали на какие-то руины. Исламский Эмират Афганистан не позволит кому-либо с нашей территории угрожать безопасности соседних стран», — заявил Инамулла Самангани в видеообращении, опубликованном в Twitter афганскими СМИ.

По словам заместителя пресс-секретаря талибов, в настоящее время по данному факту ведётся изучение.

При этом во вторник МИД временного правительства Афганистана опроверг информацию о ракетных выстрелах с афганской территории по Термезу.

«Ситуация вдоль афгано-узбекской границы нормальная, беспокоиться не о чем. Подтверждая своё обещание, Исламский Эмират Афганистан как ответственное правительство заверяет все соседние страны, что все наши границы контролируют силы пограничников, не позволяя никому нарушать безопасность», — говорится в сообщении.

В понедельник информационные ресурсы террористической организации ИГИЛ, а следом и другие интернет-каналы разместили информацию об обстреле военных объектов Узбекистана в Термезе. Сообщения сопровождались записью, на которой виден запуск 10 ракет. Видео не позволяет с точностью идентифицировать ни положение пусковой установки, ни направление обстрела.

Ответственность за выстрелы взяло на себя Хорасанское отделение группировки ИГИЛ-К.

СМИ также представили исполнителя атаки, позирующего на фоне флага организации и 10 ракет.

Первые сообщения об обстреле военных частей Узбекистана в Термезе появились в ночь на 19 апреля. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов опроверг эту информацию. Такое же опровержение позже дало Минобороны Узбекистана.

«По данным Минобороны и Пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается, ситуация стабильная. Просим не поддаваться провокациям», — заявил он.





Некоторые афганские СМИ сообщили, что ракетный обстрел имел место. В качестве одного из доказательств приводится видео, снятое в расположенном прямо напротив Термеза афганском городе Хайратон. На нём запечатлена использованная пусковая ракетная установка. Согласно сообщениям, истребители Узбекистана предположительно вошли в воздушное пространство Афганистана и патрулировали Мазари-Шариф, Калдарский район (в северной провинции Балх) и порт Хайратон. Водитель, проживающий в махалле «Айритом» в Термезском районе, на условиях анонимности сообщил «Газете.uz», что пару дней назад днём «наши самолёты пролетали над границей».





20 апреля в сети также распространилось видео, на котором узбекские вертолеты пролетают над узбекско-афганской границей в Хайратоне якобы после ракетных обстрелов. СМИ Афганистана получили подтверждение этого от высокопоставленного афганского военнослужащего.

«Газета.uz» запросила дополнительный комментарий в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана и ожидает ответа.