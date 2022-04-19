Распространяемая некоторыми Telegram-каналами информация о якобы ракетном обстреле с территории Афганистана частей Вооруженных cил Узбекистана в районе Термеза «абсолютно не соответствует действительности», заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

«По данным Минобороны и Пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается, ситуация стабильная», — заявил Шерзод Асадов. «Просим не поддаваться провокациям», — призвал он.

Сообщения об обстреле появились, в частности, в Telegram-каналах «Военный обозреватель» и «Милитарист». Они написали, что реактивные снаряды с территории Афганистана запустили боевики ИГ.