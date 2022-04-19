С 1 мая пассажиры передних сидений автомобилей в Узбекистане должны будут пристёгиваться ремнями безопасности. Как мы писали, это предусмотрено обновлёнными Правилами дорожного движения.

На пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 18 апреля представитель МВД Азиз Рахматуллаев сообщил, что штраф за непристёгнутый ремень будет платить пассажир, поскольку нарушителем является именно он.

«Если пассажир не пристёгивает ремень, то он считается субъектом правонарушения. Предусматривается, что административный протокол будет оформляться в отношении пассажира», — сказал он.

По его словам, размер штрафа составит половину базовой расчётной величины, или 135 тысяч сумов. Такой же штраф предусмотрен для водителя согласно части 1 статьи 125 Кодекса об административной ответственности. В кодекс пока не внесены изменения об ответственности пассажиров.

В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что ПДД страны устарели и должны быть обновлены на основе международных стандартов и в обсуждении с общественностью. Однако правительство приняло правила без широкого обсуждения.

В СБДД не согласились с заявлениями о том, что проект не обсуждался с общественностью. На портале по обсуждению проектов нормативно-правовых актов в ноябре публиковался проект, но обсуждение прошло практически незамеченным — под ним оставлено всего 6 комментариев.

Напомним, согласно ПДД, водитель должен предупредить пассажиров о пристёгивании ремня при начале движении.

Водители, выполняющие манёвр движения задним ходом, а также водители линейных такси теперь обязаны пристёгиваться.

Разрешено не пристёгиваться детям до 12 лет на заднем сиденье, инструктору по вождению, когда за рулём находится обучаемый, беременным женщинам и больным пассажирам, состояние которых не позволяет им пристегнуться (необходимо наличии справки об этом).

Использования ремней безопасности на задних сидениях, а также специальных кресел для детей в возрасте до 7 лет и специальных удерживающих устройств для детей 7−12 лет носит рекомендательный характер.