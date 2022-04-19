Состоялось официальное подписание соглашения о спонсорстве между АКБ InfinBANK и Центром развития футбола инвалидов-ампутантов «Матонат Футбол», являющимся базовой командой сборной Узбекистана по футболу среди ампутантов.

В корпоративной культуре АКБ InfinBANK, празднующего в этом году свое 15-летие, особое место занимают спортивные традиции. Команда банка по мини-футболу уже не первый год участвует в любительской лиге Ista Futsal League. Также банк активно спонсирует различные спортивные инициативы и организации. Так, в 2021 году InfinBANK выступил спонсором Федерации поло Узбекистана и впервые — Центра развития футбола инвалидов-ампутантов «Матонат Футбол». В 2022 году банк продолжает поддерживать эти организации.





Футбольный клуб «Матонат» имеет долгую и славную историю. Он был основан в 1988 году, а на его базе сформировалась национальная футбольная сборная среди инвалидов-ампутантов, представляющая Узбекистан на международных турнирах и матчах по футболу среди ампутантов. Сборная Узбекистана за это время стала пятикратным чемпионом мира и заслуженно считается одной из сильнейших команд мира. Игроки «Матонат» в составе сборной завоевали золотые медали чемпионатов мира в 1990 (США), 1991 (Узбекистан), 2007 (Турция), 2010 (Аргентина) и 2012 годах (Россия), а также серебро Чемпионата мира в 1988 году и бронзу в 2002 году. В марте сборная Узбекистана заняла второе место в отборочном туре I чемпионата Азии и завоевала путевку на мировой чемпионат.





В этом году в планах центра — организовать турнир за Кубок независимости Узбекистана в сентябре 2022 года в Бухаре, а также принять участие в Чемпионате мира в октябре в Турции.

На торжественном подписании соглашения председатель центра «Матонат Футбол» Рустам Мехманов поблагодарил руководство InfinBANK за финансовую поддержку. Она помогла команде, в частности, оплатить заявку на участие в Чемпионате мира. Первый заместитель председателя правления InfinBANK Ольга Нуманова в свою очередь пожелала удачи членам команды на предстоящих турнирах.

На правах рекламы.