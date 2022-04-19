Спустя пять лет в стены Государственного Большого академического театра имени Алишера Навои возвращается Международный фестиваль оперы и балета «Ташкентская весна». Он пройдёт в столице с 19 по 29 апреля в шестой раз.

По словам директора ГАБТа, народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова, цель фестиваля — ознакомление зрителей с лучшими оперными и балетными спектаклями, которые составляют национальный и мировой классический репертуары, а также укрепление творческих связей с зарубежными театрами.

Участие в фестивале примут артисты ташкентского Большого, а также ведущие солисты и танцовщики, дирижёры из Государственного театра оперы и балета «Астана-опера» (Казахстан), Государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни (Таджикистан), Мариинского театра, Московского музыкального театра «Геликон-опера» (Россия) и Башкирского государственного театра оперы и балета (Башкортостан), а также Оперного театра Тэгу (Южная Корея).

«Любой фестиваль такого ранга, помимо своей творческой значимости, обладает удивительным свойством, которое совершенно необходимо в мире, полном беспокойства, враждебности. Оперное и балетное искусство — это два великих творческих дипломата, объединяющих страны и народы. Мы несказанно рады, что удалось это грандиозное мероприятие подготовить», — сказал заслуженный деятель искусств Узбекистана, режиссёр-постановщик Андрей Слоним.





В течение девяти дней на сцене ГАБТа дадут три балета, включая вечер одноактных постановок, и четыре оперы. С концертом «Месса да Реквием» Джузеппе Верди выступит Национальный симфонический оркестр Узбекистана под управлением дирижёра Алибека Кабдурахманова.

Откроет фестиваль и его балетную часть восстановленный и обновлённый спектакль «Хумо». Из-за пандемии он не шёл два года. Балет исполнят артисты ГАБТа в память о композиторе Анваре Эргашеве, который написал музыку к постановке. Его не стало в августе 2020 года.

«Ташкентская весна» вернёт на сцену балет «Тысяча и одна ночь» — в обновлённых декорациях и костюмах. Главные роли в нём исполнят ведущие солисты труппы: заслуженная артистка Узбекистана Надира Хамраева, Улугбек Олимов, Ольга Собирова и Радион Исянов.

В серии одноактных балетов «Шахерезада», «Шопениана» и «Половецкие пляски» примут участие артисты казахстанского театра «Астана-опера» Анастасия Закринская и Серик Накыспеков. Места в оркестровой яме займут музыканты Государственного симфонического оркестра Узбекистана, за дирижёрский пульт встанет заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев.

«История с новым дирижёром, оркестром для нас волнительная. Предстоят репетиции с хором. Надеемся, что у нас получится укрепить с ними творческие связи», — сказал народный артист РФ, главный балетмейстер театра Андрис Лиепа.

Ответственным за основную программу фестиваля является Симфонический оркестр ГАБТа под управлением главного дирижёра Дениса Власенко (Россия).





Оперную часть «Ташкентской весны» откроет всемирно известная «Травиата» Джузеппе Верди. Дирижировать ей будет народная артистка Каракалпакстана Аида Абдуллаева. Партию Жермона исполнит солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Исаев.

В спектакле «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова задействована народная артистка Башкортостана, солистка Башкирского государственного театра оперы и балета Альфия Каримова.

«Большой театр имени Алишера Навои и Ташкент — места, куда я хочу возвращаться. Точно знаю, что здесь будут крутые музыканты, певцы, танцовщики и что мы получим колоссальное удовольствие от общения», — сказала Альфия Каримова.

Партию Эдгара в трагической опере «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти исполнит Чон Юп Сок, солист Оперного театра Тэгу (Южная Корея). За пульт дирижёра встанет Но Тэ Чолл, с которым ГАБТ сотрудничает на протяжении нескольких месяцев.

Три гостя задействованы в оперной постановке «Флория Тоска» Джакомо Пуччини. Это Сайфулло Юсупов, заслуженный артист Таджикистана, ведущий баритон Государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни, представители Мариинского театра в лице дирижёра Михаила Синькевича, который также работает в Музыкальном театре Карелии, и сопрано Мария Баянкина.

«Мария Баянкина — интересная певица, которую в Ташкенте встречаем впервые. Она работает в оперных труппах Мариинского и Большого театров. Репертуар обширнейший. Артистка исполняет около двух десятков партий на многих сценах мира. Партия Тоски станет для неё своеобразным творческим дебютом в нашем театре», — рассказал Андрей Слоним.

Завершит фестиваль «Ташкентская весна» гала-концерт, который готовят главный дирижёр ГАБТа Денис Власенко и режиссёр-постановщик Руслан Шерезданов. Программа находится в работе.

Организаторы выразили надежду, что фестиваль приведёт к новому этапу развития искусства оперы и балета в Узбекистане и будет способствовать сближению главного театра страны с зарубежными коллективами.

Программа фестиваля

19 апреля — балет «Хумо», А Эргашев.

20 апреля — опера «Травиата», Дж. Верди.

21 апреля — опера «Царская невеста», Н. А. Римский-Корсаков.

22 апреля — балетные постановки «Шахерезада», Н. А. Римский-Корсаков; «Шопениана», Ф. Шопен; «Половецкие пляски», А. Бородин.

23 апреля — опера «Лючия ди Ламмермур», Г. Доницетти.

24 апреля — концерт «Месса да Реквием», Дж. Верди.

26 апреля — опера «Флория Тоска», Дж. Пуччини.

27 апреля — балет «Тысяча и одна ночь», Ф. Амиров.

29 апреля — Гала-концерт.