В Нукусе открылся первый в Узбекистане центр по предоставлению услуг диализа в рамках государственно-частного партнерства, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Победителем международного тендера по отбору частного партнёра для предоставления высококачественных услуг диализа в январе 2021 года была выбрана компания Nephroplus.

Компания выиграла тендер на финансирование, строительство, оснащение, обучение персонала и управление четырьмя диализными клиниками в Ташкенте, Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, а также на оказание жизненно важных диализных услуг для свыше 1000 пациентов в год, и проведение более чем 140 000 сеансов в год.

Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов.

Ожидается, что клиники в Ургенче и Багатском районе Хорезмской области начнут работу в мае 2022 года, а самая большая клиника в Ташкенте откроется до конца 2022 года.

Проект был реализован Министерством здравоохранения при консультационной поддержке Международной финансовой корпорации (IFC), члена Группы Всемирного банка. Как ожидается, он позволит создать новые отделения диализа в регионах, внедрить международные стандарты качества, сократить смертность и улучшить качество жизни больных с почечной недостаточностью.





В соответствии с соглашением о ГЧП, компания берет на себя все затраты, связанные с организацией и предоставлением диализных услуг:

строительство новых центров диализа в соответствии с международными требованиями;

оснащение современным новейшим оборудованием, поставку всех необходимых расходных материалов, трудоустройство и обучение медицинского персонала;

предоставление услуг диализа пациентам в соответствии с международными стандартами в течение 10 лет;

подготовка пациентов к диализу путем проведения хирургической операции по созданию сосудистого доступа для проведения диализа;

внедрение новой технологии перитонеального диализа, позволяющей проводить диализ на дому.

Технология перитонеального диализа до сегодняшнего дня не была доступна в Узбекистане, отметили в Минздраве. Она показана детям и некоторым пациентам с сердечно-сосудистыми осложнениями, позволит сэкономить средства и время больных, живущих в отдалённых районах, а также даст возможность пациентам продолжать вести активную жизнь, ходить на работу и учёбу.





Помимо этого, в настоящее время министерства финансов и здравоохранения ведут работу над двумя новыми международными проектами ГЧП совместно с IFC: проект финансирования, строительства, оснащения и содержания новой многопрофильной больницы в Ферганской области, а также проект финансирования, строительства, оснащения, трудоустройства и обучения медицинского персонала и предоставления услуг лучевой терапии онкологическим больным в четырёх областях Узбекистана.

Nephroplus является одним из крупнейших операторов услуг диализа в Азии, фокусируется исключительно на предоставлении диализных услуг и не является производителем оборудования. Компания имеет более 240 клиник и обслуживает более 17 тысяч пациентов в Индии, Индонезии, Филиппинах, Непале и Вьетнаме.