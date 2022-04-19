Центр развития клинических исследований лекарственных средств в форме госпредприятия создан постановлением Кабинета министров Узбекистана от 14 апреля. Учредителем центра является Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.

Центр разместится на территории фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park, на оснащение его медицинской техникой, клиническим и лабораторным оборудованием направят средства фонда поддержки и развития фармацевтической отрасли при Агентстве по развитию фармацевтической отрасли и кредитные средства фонда Эксимбанка Кореи, выделенные на создание Tashkent Pharma Park.

Основными задачами центра установлены:

организация клинических исследований лекарственных средств на основе международных этических и научных стандартов;

координация развития клинических исследований в Узбекистане и модернизация клинических баз на основе мировых стандартов;

организация клинических исследований лекарственных средств в соответствии с «Надлежащей клинической практикой» (GCP) и международного сотрудничества по GCP;

определение фармакологической биоэквивалентности дженериков оригинальным препаратам;

проведение фармакокинетических исследований лекарственных средств;

подготовка кадров в области клинических исследований.

Центр будет оказывать платные услуги, привлекать средства международных финансовых институтов, иностранных организаций и стран-доноров.