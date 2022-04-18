Разработчик программного обеспечения EPAM Systems перевез своих сотрудников из Беларуси и России в Узбекистан. Об этом Forbes рассказали два местных предпринимателя и подтвердил один из сотрудников EPAM, переехавший в Узбекистан, а также один из российских инвесторов, который там находится.

По словам инвесторов, речь идет о нескольких сотнях человек.

«У нас в общем чатике для Узбекистана около 600 человек, так что, скорее всего, [EPAM перевезла в Узбекистан] до тысячи [работников]», — говорит один из сотрудников компании.

Один из местных предпринимателей утверждает, что отели в стране забиты, а 80% перебравшихся из России и Беларуси в Узбекистан людей — «эпамовцы».

Представитель EPAM София Одинцова сообщила изданию, что компания не готова предоставить комментарий о релокации своих сотрудников в Узбекистан.

Один из сотрудников EPAM, который сейчас находится в Узбекистане, рассказывает, что компания помогала с релокацией — «и финансово, и с поиском самолета и жилья». По его словам, компания оплачивает перелет для сотрудника и его семьи, проживание и суточные расходы в первый месяц.

«Это доступно для всех сотрудников, кто захочет», — говорит он. Помимо Узбекистана, с его слов, разработчик предлагает сотрудникам релокацию еще примерно в 10 стран. Среди популярных направлений релокации сотрудников EPAM также Грузия и Армения, отмечает он.

О решении уйти из России EPAM сообщила в начале апреля.

«EPAM Systems объявляет о начале процесса прекращения своей деятельности в России. Это решение последовало за предыдущим заявлением о прекращении обслуживания российских клиентов», — отметили тогда в компании, связав решение с войной России в Украине. Тогда же разработчик рассказал, что уже начал релокацию своих российских сотрудников в другие страны, но не сообщил, в какие именно.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 14 апреля сообщил, что с начала года в страну приехало около 3000 зарубежных IT-специалистов. Он поручил превратить Узбекистан в региональный IT-центр.

После начала вооружённого конфликта в Украине и введения санкций против России и Беларуси некоторые граждане этих стран решили сменить место жительства и работы. В IT-Парке рассказали, что бросили все силы «на приезд наших гостей», разработав специальную программу для IT-компаний и специалистов. «Газета.uz» рассказывала, как она работает.

EPAM Systems была основана в 1993 году в США белорусскими предпринимателями Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером. Штаб-квартира компании находится в Соединенных Штатах, EPAM работает более чем в 40 странах мира. В России у компании было несколько офисов. По данным РБК, на конец 2021 года в российском EPAM работали 6190 человек, в Узбекистане — до 150 человек.