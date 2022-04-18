Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Largus и грузовика Isuzu произошло 18 апреля в 6:15 на 829-м км автодороги М-39, проходящей по территории Янгиюльского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба ГСБДД МВД Узбекистана.

По данным службы, водитель легкового автомобиля У. И. (1980 г. р.) уснул за рулём, в результате чего машина столкнулась с задней частью грузовика Isuzu, за рулём которого находился У. У. (1976 г. р.).

Пассажиры Lada Largus М. О. (1983) и О. Ж. (2010), скончались на месте от полученных тяжких травм. Ещё один пассажир был госпитализирован.

По данному факту РОВД Янгиюльского района ведёт предварительное следствие.