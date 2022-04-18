Муйнакский районный суд по уголовным делам 18 апреля вынес приговор по делу о смерти новорожденной девочки, которую ошибочно признали умершей и передали патологоанатому, сообщил официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

«Газета.uz» рассказывала, что в прошлом году в Нукусе новорождённого младенца врачи ошибочно признали умершим и отправили в патологоанатомическое бюро. Патологоанатом при проведении разреза обнаружил у ребёнка признаки жизни, но, не оказав помощи, передал девочку обратно врачам. В результате младенец погиб.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведённой 26 октября 2021 года в ходе предварительного следствия по уголовному делу, причиной смерти ребенка стал анатомический надрез, проведённый наживую, и непроведение искусственной вентиляции лёгких во время реанимации. Экспертиза также показала, что младенец мог бы выжить, если бы получил медицинскую помощь в соответствии со стандартами.

Обвиняемыми по уголовному делу проходили заведующая отделением реанимации новорождённых перинатального центра Каракалпакстана Диларам Абыллаева, врач-неонатолог перинатального центра Роза Сайманова и патологоанатом патологоанатомического бюро Каракалпакстана Гульмира Калимбетова.

Судья Наргиза Юсупова признала Диларам Абыллаеву виновной по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека), статье 168 через статью 25 (покушение на мошенничество) и статье 211 через статью 25 (покушение на дачу взятки) Уголовного кодекса. Врач приговорена к 4 годам ограничения свободы с лишением права работать на должностях, связанных с деятельностью по реанимационной помощи младенцам, сроком на 2 года.

Роза Сайманова признана виновной по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей), она получила 2 года ограничения свободы с лишением права работать на должностях, связанных с деятельностью по реанимационной помощи младенцам.

Гульмира Калимбетова признана невиновной из-за отсутствия признаков преступления по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей). Она будет реабилитирована.