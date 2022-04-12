Жительница Нукуса Н. Ю. 14 февраля 2021 года родила девочку. На следующий день,15 февраля, в 9:15 врачи Областного перинатального центра Каракалпакстана констатировали смерть ребенка и в 10:15 передали его в патологоанатомическое бюро, сообщила пресс-служба прокуратуры Каракалпакстана.

Когда патологоанатом произвёл анатомический разрез грудной клетки, у ребёнка появились признаки жизни. Однако в патологоанатомическом бюро девочке не оказали первой помощи, только вызвали врачей из перинатального центра и вернули ребёнка им.

Младенец скончался в результате несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи.

Прокуратура Нукуса 6 апреля того же года возбудила уголовное дело по части 3 статьи 116 (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлёкшие по неосторожности смерть человека / наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет или лишением свободы до 5 лет) Уголовного кодекса Узбекистана.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведённой 26 октября 2021 года в ходе предварительного следствия по уголовному делу, причиной смерти ребенка стал анатомический надрез, проведённый наживую, и непроведение искусственной вентиляции лёгких во время реанимации. Экспертиза также показала, что младенец мог бы выжить, если бы получил медицинскую помощь в соответствии со стандартами.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят А. Д., заведующий отделением реанимации новорождённых Областного перинатального центра Каракалпакстана, С. Р., врач-неонатолог перинатального центра Каракалпакстан, и К. Г., патологоанатом патологоанатомического бюро Каракалпакстана.

В декабре 2021 года предварительное следствие по уголовному делу завершено, в этот же день материалы уголовного дела представлены подсудимым для ознакомления и направлены в Нукусский городской суд по уголовным делам.

В настоящее время дело рассматривается в Нукусском городском суде.