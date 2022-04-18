Sizning Shahardagi Hovlingiz — это масштабный коттеджный комплекс, главным отличием и преимуществом которого стала локация. Проект расположился в Мирабадском районе, всего в нескольких минутах от сквера Амира Темура.

На участках от 2 до 2,5 соток уже строятся коттеджи, площадь которых составляет 135 и 195 кв. м. Дома рассчитаны на просторную гостиную, четыре или пять спален, светлую кухню с панорамным остеклением и несколько санузлов.





Резиденты коттеджного комплекса смогут пользоваться всеми преимуществами проекта закрытого типа: охраняемой территорией с контрольно-пропускными пунктами, услугами управляющей компании, множеством аллей и небольших площадей с фонтанами для прогулок и отдыха.

Сейчас, помимо рассрочки, девелопер предлагает приобрести участок с уже построенным домом по максимально выгодной цене со скидкой 25%.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: hovlingiz.uz

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