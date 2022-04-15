Агентство США по международному развитию (USAID) 15 апреля запустило полномасштабную программу по совершенствованию знаний и навыков сельских женщин, оказанию им поддержки в трудоустройстве или в открытии своего дела во всех регионах Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в посольстве США в Ташкенте.

Инициатива осуществляется в сотрудничестве с Республиканским центром социально-экономического развития «САБР» и его партнёрами — 13 региональными социально-ориентированными ННО.

В рамках программы USAID будет также финансировать инвестиции в оборудование для поддержки женщин-предпринимателей в запуске их стартапов.

«Поддержка USAID позволит сельским женщинам устроиться на более квалифицированную и высокооплачиваемую работу, увеличить свои доходы и внести вклад в благосостояние своих сообществ. Такие инициативы помогут Узбекистану достичь своих целей по расширению экономических прав и возможностей женщин», — заявила директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит.

В рамках программы «САБР» сельские женщины будут обучены предпринимательству, включая навыки ведения бизнеса и управления финансами, основы бухгалтерского учёта, маркетинга и бизнес-планирования, а также улучшат свои знания в вопросах трудового законодательства и гендерного равенства.

Целевая профессиональная подготовка будет проводиться по таким направлениям, как тепличное и приусадебное садоводство, пчеловодство, шелководство, кролиководство и птицеводство, традиционные народные промыслы, гостиничное дело, кондитерское дело, кулинария, шитьё, парикмахерское дело, бухгалтерский учёт, компьютерная грамотность и информационные технологии.

Из почти 1000 сельских женщин, охваченных программой, не менее чем 30% будут предоставлены возможности для получения дохода посредством трудоустройства или финансирования стартапов. Центр социально-экономического развития «САБР» выделит микрокредиты для отобранных выпускниц, тогда как USAID предоставит оборудование, необходимое для открытия или расширения бизнеса на конкурсной основе. Будут налажены связи между выпускницами и местными предприятиями для последующей организации стажировок, трудоустройства и наставничества.

Эта программа является частью инициативы USAID, направленной на поддержку сельских женщин Узбекистана посредством развития их деловых навыков и профессионального обучения, предоставления микрофинансирования, наставничества, а также трудоустройства. Для её реализации был выделен 1 млн долларов.

Проект USAID по развитию агробизнеса является пятилетним проектом, реализуемым в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Узбекистана и направленным на поддержку роста доли частного сектора в сельском хозяйстве страны посредством внедрения новых технологий и методов управления во всей цепочке создания добавленной стоимости выбранной плодоовощной продукции.

Эти усилия будут сконцентрированы на увеличении объёма производства продукции с добавленной стоимостью в Узбекистане, вовлечении женщин и молодёжи, обеспечении связи образовательных учреждений с потребностями частного сектора и содействии созданию благоприятных условий для развития сельского хозяйства.