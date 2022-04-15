Первый заместитель хокима Карманинского района Навоийской области Тохир Уринов одновременно является депутатом областного кенгаша народных депутатов, что противоречит Избирательному кодексу Узбекистана.

Согласно списку депутатов Навоийского областного кенгаша народных депутатов, опубликованному на сайте областной администрации, Тохир Ботирович Уринов избран депутатом от 43-го избирательного округа «Окдарё» в Хатырчинском районе. Во время выборов он был начальником областного филиала «Микрокредитбанка».





2 февраля 2022 года Тохир Уринов был назначен первым заместителем хокима Карманинского района по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности — начальником районного отдела экономического развития и сокращения бедности.

После этого в областной кенгаш поступило заявление от Тохира Уринова о прекращении его полномочий. Однако решением кенгаша от 8 апреля Тохир Уринов был также утвержден председателем постоянной комиссии кенгаша по местному бюджету, экономическим реформам, инвестициям и развитию предпринимательства.





Согласно статье 90 Избирательного кодекса, судьи, должностные лица органов прокуратуры и исполнительных органов власти (за исключением хокимов областей, районов и городов) регистрируются кандидатами в депутаты местных кенгашей при условии подачи ими заявления об освобождении от занимаемой должности в случае избрания депутатами.





Кроме того, как сообщает Kun.uz, заведующий секретариатом хокимията Навоийской области по связям с общественными и религиозными организациями Максуд Нуруллаев тоже одновременно занимает пост депутата областного кенгаша.

Ситуацию «Газете.uz» прокомментировал руководитель пресс-службы хокимията области Бектемир Пирнафасов. По его словам, заявление первого замхокима о прекращении его депутатского статуса было принято.

«Здесь знают избирательное законодательство. Когда Тохир Уринов, Максуд Нуруллаев и другие [депутаты] перешли в госуправление, кенгаши получили их заявления о досрочном прекращении депутатских полномочий на следующий день после выхода распоряжения [о назначении]», — сказал он.

Пресс-секретарь заявил, что практика, когда чиновник сохраняет статус депутата, есть не только в Навоийской, но и в других областях.

«Я точно знаю, что есть в Хорезме, в Самарканде их даже четыре. В каждой области их не менее двух-трёх. Не нужно из этого строить большую трагедию… Проблема в том, что вопрос проведения повторных выборов на освобождённые места находится на республиканском уровне, они ещё не начались ни в одной области. В наших районах тоже это есть. Мы этого не скрываем, мы здесь тоже знаем, что это противоречит Избирательному кодексу», — сказал он.

Бектемир Пирнафасов подчеркнул, что необходимо «вникнуть в проблему и выяснить её причины».

«На практике депутаты Законодательной палаты тоже назначаются на должности в некоторых органах управления. Есть вакансии, потому что это технический процесс. Кроме того, у депутатов областного кенгаша нет материальных или иных интересов. Если кто-то [одновременно] работает и на государственной должности, и депутатом, это надо считать самоотверженностью», — сказал он.

Глава пресс-службы сообщил, что после смены хокима Навоийской области в ноябре кенгаш рассматривает некоторые вопросы с задержкой. При этом он заверил, что область первой «заполнит опустевшие места».

По его словам, сейчас хокимы и их заместители загружены различными задачами.

«На самом деле этот человек (Тохир Уринов — ред.) демонстрирует самоотверженность и, помимо своей работы, выполняет работу председателя комиссии». — отметил он.

Бектемир Пирнафасов объяснил сохранение Тохира Уринова депутатом и назначение главой комиссии кенгаша, несмотря на подачу заявления о досрочном прекращении депутских полномочий, тем, что они является «хорошим специалистом».

Секретарь Навоийской областной избирательной комиссии Фуркат Холбутаев в беседе с Kun.uz признал, что сложившаяся ситуация является нарушением избирательного законодательства. Он сообщил, что принимаются меры по досрочному прекращению полномочий обоих депутатов путём проведения выборов или смены их должностей.