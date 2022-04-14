В Каттакурганском районе Самаркандской области владелец предприятия Zarina fayz kelаjagi ударил ножом руководителя районной электроснабжающей компании, сообщила пресс-служба «Региональных электрических сетей».

До этого предприятие Zarina fayz kelаjagi было отключено от электросети за задолженность в 57 млн сумов.

Руководитель предприятия требовал, чтобы начальник Карадарьинской энергоснабжающей компании Пирхона Назарова вновь подключил предприятие к сети, но тот ответил, что подключит электричество только после полного погашения задолженности. Предприниматель, получив отказ, ударил энергетика ножом в шею.

Пирхон Назаров после нападения был госпитализирован и сейчас находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напавшему было предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса, он был задержан.

С 1 апреля при организации «Региональные электрические сети» в Самаркандской области создана рабочая группа по выявлению должников за электроэнергию и незаконно подключенных к сети предприятий и домохозяйств.

В течение 13 дней рабочая группа установила, что более 130 потребителей области незаконно использовали электроэнергию на 1,3 млн кВт.ч. Был проведён перерасчёт на сумму более 400 млн сумов.