Компания Dream City Development предоставляет выгодные условия приобретения недвижимости: большие скидки до 30% и рассрочку с комфортными условиями.

Территория торгово-досугового центра Seoul Mun — 40 000 кв. м. Здесь вдоль 700 м канала Бурджар в центре Ташкента возводится особенный по концепции торгово-досуговый центр. В три уровня по двум берегам реализуются современные коммерческие помещения, более 9 000 кв. м будут благоустроены, а на территории высажены деревья.

Большое количество вариантов недвижимости площадью от 25 до 308 кв. м, с разной высотой потолков от 3,5 до 6 м поможет выбрать подходящий вариант для любого бизнеса. Каждое помещение обладает своей террасой, разным набором технических характеристик и панорамным остеклением. Концепция открытого пространства у воды создает особый микроклимат, дает возможность наслаждаться видами на набережную с каждой точки. Наличие многоуровневых парковок на более 550 машиномест обеспечит комфорт для посетителей, приезжающих на автомобиле.





Для тех, кто планирует реализовать арендный бизнес, консультанты Dream City Development помогут найти арендатора, уладить юридические вопросы и развивать бизнес на набережной среди таких брендов, как KFC, Roni Pizza, Rieker, Moscow Ice Cream, Wendy’s, China Town, «Шашлычная №1», «Mята Lounge», Dayako, Turka Saray, Bon!, Costa Coffee, Vinceri, Moscow Pizza, Texnomart, BigChefs, Wine Time, Bellissimo Pizza.

Специалисты компании Dream City помогут выбрать коммерческое помещение в Seoul Mun, расскажут подробнее о преимуществах проекта и ходе строительства, а также ознакомят с действующим предложением.

Выгодное предложение дает возможность получить до 30% прибыли от недвижимости уже сейчас. Предложение 30-процентной скидки действует до 30 апреля.

Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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