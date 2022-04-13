В Джамбайском районе Самаркандской области задержаны гражданин З. П. при попытке продать участок земли в государственном заповеднике. Об этом сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

По данным следствия, гражданин З. П. предлагал гражданину Д. через знакомых продать ему 80 соток земли в махалле «Саркипчок», относящейся к государственному заповеднику, за 22 тысячи долларов.

З. П. был задержан в момент получения 11 тысяч долларов в обмен на документы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.