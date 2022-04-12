Главный бухгалтер Ферганского колледжа олимпийского резерва подозревается в хищении в течение 2019−2021 годов 4,3 млрд сумов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, главный бухгалтер незаконно выписал себе зарплату и надбавки в размере 4 млрд сумов. Кроме того, он открыл банковские карты на имена преподавателей без их ведома и перевёл на них 310 млн сумов.

Все эти деньги — свыше 4,3 млрд сумов — были потрачены на азартные игры в интернете, говорится в сообщении.

В отношении главного бухгалтера и других подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) и статье 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса. Главный бухгалтер заключён под стражу. Следствие продолжается.