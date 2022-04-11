Военнослужащие-десантники Министерства обороны Узбекистана провели очередную тренировку по прыжкам с парашютом. Видео об этом опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

Десантники отработали упражнения по прыжкам с разных высот на военно-транспортном самолёте Ил-76.

«Чтобы достичь заданной точки на земле, парашютист должен учитывать направление и скорость ветра. От этого и зависит качество выполнения боевой задачи», — пояснили в пресс-службе.

Сразу после приземления, освободившись от парашюта и разделившись на группы, десантники продолжили выполнение новых вводных на земле.

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