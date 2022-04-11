Военнослужащие-десантники Министерства обороны Узбекистана провели очередную тренировку по прыжкам с парашютом. Видео об этом опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.
Десантники отработали упражнения по прыжкам с разных высот на военно-транспортном самолёте Ил-76.
«Чтобы достичь заданной точки на земле, парашютист должен учитывать направление и скорость ветра. От этого и зависит качество выполнения боевой задачи», — пояснили в пресс-службе.
Сразу после приземления, освободившись от парашюта и разделившись на группы, десантники продолжили выполнение новых вводных на земле.
Видео
Samir Rakhim
А куда мы собрались десантироваться?!
DIII
Эх со времён второй мировой, и особо конфликта в Украине — показали неэффективность и дороговизну вдв — Это конечно хорошо- но эффективно только для точечных задач — и несут сильные потери. Где наши ракетные разработки?