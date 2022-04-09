Воздушный сдобный пирог с творогом
Пирог из дрожжевого теста с творогом в духовке. Начинка получается сочной, похожей на запеканку.
Быстрый творожный пирог
Рецепт пирога с творогом, с которым справится даже начинающая хозяйка. На его приготовление уйдёт минимум времени и сил.
Песочный пирог с творожной начинкой
Песочный пирог с творогом — отличный вариант десерта для всей семьи.
Творожный пирог на шоколадном тесте
Пирог, состоящий из двух слоёв: шоколадного и кремового творожного. Если заменить творог сливочным сыром, у вас получится чизкейк.
Булочки с творогом
Булочки с творогом — вкусная домашняя выпечка, с приготовлением которой справится даже начинающая хозяюшка.
Сочники с творогом
Выпечка, знакомая многим с детства, — сочники.