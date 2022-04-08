Компания UZDIGITAL TV предоставляет услуги цифрового телевидения для физических и юридических лиц с 2009 года. С каждым годом количество абонентов растет, спектр услуг расширяется, а компания совершенствуется и развивается быстрым темпом. Число офисов компании также увеличивается по всему Узбекистану — они есть в Ташкенте, Фергане, Андижане, Намангане, Самарканде, Навои, Бухаре, Карши, Ургенче, Нукусе, Джизаке, Термезе и Гулистане. Совсем недавно открылся офис в Ангрене, также в данное время все усилия направлены на открытие офисов в Нурафшоне и Газалкенте.

На сегодняшний день UZDIGITAL TV является одной из ведущих компанией и будущим цифрового телевидения благодаря высокому качеству изображения и звука, а также устойчивому сигналу. Услуги включают в себя электронную программу передач, функции просмотра многих телеканалов с разными звуковыми дорожками и «Родительский контроль», чтобы уберечь ребенка от нежелательного для их возраста контента.





UZDIGITAL TV — быстрорастущая компания, которая предоставляет свои услуги по всему Узбекистану. Компания предусмотрела все удобства для своих абонентов и внедрила подключение в режиме онлайн из любой точки страны при помощи одной заявки, оставленной на официальном сайте, в Telegram-боте или через колл-центр компании, который работает 24/7 и осуществляет доставку оборудования.

Компания проводит колоссальную работу по дальнейшему развитию туризма в Узбекистане, внедрению интерактивного телевидения Hotel TV в отелях, чтобы иностранные гости чувствовали себя как дома.





С 4 апреля до 1 июля компания проводит акцию Qulay imkoniyat. Акция дает возможность подключиться к UZDIGITAL TV от 40 тысяч сумов в месяц. Условия предполагают оплату за оборудование Telecard от 36 000 сумов и пользование услугами в активном статусе в течение 11 месяцев или оплату за тюнер от 63 500 сумов и пользование услугами в активном статусе в течение 11 месяцев. Акция распространяется только на физические лица, а оборудование можно забрать в любом офисе компании.

Количество оборудования ограничено.

Компания UZDIGITAL TV всегда ценит своих пользователей и старается улучшать качество услуг, радуя новыми акциями, бонусами и добавлением телеканалов.

Выбирая UZDIGITAL TV, вы выбираете будущее.

Телефон колл-центра: (+998) 78−129−90−00, 1065.

Сайт: uzdtv.uz

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