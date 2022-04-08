Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана указало на очень хорошие показатели загрузки гостиниц и отелей в марте.

Это позитивный сдвиг, который сигнализирует о восстановлении индустрии туризма, а для отдельного бизнеса — о скорейшем восстановлении доходности, считают в министерстве.

Загрузка гостиниц и отелей за трёхдневный период 28−30 марта составила более 70,8% по Узбекистану, в Ташкенте — 83,6%, Самарканде — 62,3%, Каракалпакстане — 93,9%, Хорезме — 56,3%, Бухаре — 46%. Минтуризма оценивает эти показатели как очень хорошие.

В марте 2019 года, в допандемийный период, в отелях проживало 68,8 тысячи иностранных граждан, в марте 2022 года — 72 тысячи человек. Это почти в два раза больше показателя марта 2021 года, когда в гостиницах и отелях Узбекистана проживали 37,6 тысячи человек.

Уровень загрузки отелей в 2017 году составлял 39,3%, в 2019-м — 53,1%, в период острой фазы пандемии — 22,1%, в прошлом году загрузка составила 36,3%, приводит сравнение министерство.

Анализ количества туристов, пребывавших в Узбекистане в марте по 2019—2022 годам показывает существенную динамику восстановления показателей, хотя в 2022 году отстаёт на 15%, где номерной фонд увеличился по сравнению с 2019 годом с 26147 мест до 33411 единиц, т. е. на 7264 номеров в отелях (21,7%).

Среди гостей Узбекистана, проживавших в различных средствах размещения в марте 2022 года, помимо внутренних туристов и самих узбекистанцев, граждане России составляют 23,4%, Казахстана — 18,9%, Таджикистана — 14,4%, Турции — 7,7%, Кыргызстана — 6,3%, Беларуси — 4,6%, Китая — 3,2%, Франции — 1,7%.

В марте 2019 года в гостиницах и отелях проживали 84,8 тысячи иностранных граждан, из них граждане России составляли 16,8%, Казахстана — 15%, Таджикистана — 6,3%, Китая — 6,1%, Афганистана — 5,7%, Турции — 5,5%.

Общее количество внутренних путешествий в стране выросло с 8,8 млн в 2016 году до 14,7 млн в 2019 году и 15 млн путешествий в 2021 году.

За последние 4 года в стране введены в строй 833 новых отелей и гостиниц. Общее количество средств размещения достигло 1442, количество номеров — 33,4 тысячи, койко-мест — 71,2 тысячи.

В Узбекистане на этапе строительства находятся сотни новых проектов отелей, которые в ближайшее время планируется ввести в строй, говорится в сообщении Минтуризма.

«В настоящее время Узбекистан полностью открыт для зарубежных путешествий. Сняты все ограничения на путешествия. В Узбекистане наметились позитивные тенденции быстрого восстановления сферы туризма», — подчеркнули в министерстве.

По итогам 2022 года будет обеспечен поток до 4,5 миллиона иностранных туристов, считают в ведомстве.