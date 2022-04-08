Для получателей пенсий и пособий, выплачиваемых на банковские карты, с 1 мая вводится ежемесячная доплата в размере 1%. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 7 апреля и распространяется на все виды государственных пенсий, пособий, компенсаций и других выплат из внебюджетного Пенсионного фонда, а также детские пособия и материальную помощь малообеспеченным семьям.

С этой же даты виды материальной помощи, оказываемой гражданам и семьям, включенным в «железную», «молодёжную» и «женскую» тетради, за счёт средств соответствующих фондов, пособия по безработице и стипендии, выплачиваемые органами по труду, а также денежные средства материальной помощи, выплачиваемой гражданам, отбывшим срок наказания и освобождённым из учреждений исполнения наказания, финансируются ежемесячно до 5-го числа и доставляются в махалли выездными кассами Народного банка одновременно с пенсиями и пособиями.

Положение постановления о том, что за услуги доставки пенсий, пособий и материальной помощи в наличной форме банк будет взимать плату в размере 1% выплачиваемой суммы вызвало неверное толкование в СМИ. В пресс-службе Министерства финансов «Газете.uz» сообщили, что эти расходы понесёт бюджет и внебюджетный Пенсионный фонд, и получатели пенсий и пособий 1% платить не будут.

На Народный банк возложена задача обналичивания выездными кассами средств с карт получателей пенсий и пособий по их желанию с выездом в сходы граждан махаллей.

Для повышения охвата населения банкоматами Народному банку и Центральному банку поручено до 1 октября ввезти из-за рубежа 1800 банкоматов и обеспечить их установку в регионах, включая отдалённые районы.

Народный банк до конца года должен разработать новое мобильное приложение, предоставляющее возможность дистанционного управления средствами пенсий и пособий. Приложение также должно интегрировать услуги, оказываемые населению Министерством юстиции.