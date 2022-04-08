Европейский союз и США приняли новые санкции против России на фоне продолжающихся военных действий в Украине. Целью санкций заявлено лишение России экономических возможностей ведения военной агрессии в соседней стране.

ЕС

«В свете продолжающейся военной агрессии России в Украине и сообщениях о злодеяниях, совершённых российскими военными в Украине, Европейский совет решил применить пятый пакет экономических и персональных санкций против России», — сообщается на сайте Европейского совета 8 апреля.

Пятый пакет включает запрет с августа на закуп, импорт и транзит угля и других твёрдых энергоносителей с территории России. Сейчас импорт угля в ЕС оценивается в 8 млрд евро в год.

Запрещается вход в порты ЕС судов под флагом РФ. Это ограничение не касается поставок гуманитарной помощи, сельскохозяйственной и продовольственной продукции и энергии.

Установлен запрет на провоз, в том числе транзит, российским и белорусским транспортом грузов по дорогам ЕС. Исключением является фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и продовольственная продукция и провоз грузов в гуманитарных целях.

Под запретом и экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения и импорт дерева, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя. Объём экспорта этих товаров в РФ сейчас оценивается в 10 млрд евро, импорта — в 5,5 млрд евро.

Россия также не будет допущена к участию в госзакупках в странах ЕС.

Под новые санкции ЕС попали «четыре ключевые российские банка, представляющих 23% банковского сектора России», ряд олигархов, бизнесменов, чиновников высокого ранга, а также члены семей ранее уже внесённых в санкционных список чиновников. Список этих лиц будет опубликован позднее.

США

Госдепартамент США опубликовал сообщение с указанием организаций и лиц, против которых вводятся персональные санкции.

Под полный блок попали транзакции с российскими Сбербанком и Альфа-банком и их субсидиариями.

Кроме того, под блокирующие санкции попали алмазодобывающие компании группы «Алроса» и ряд машиностроительных производственных предприятий.

Как указано в сообщении, персональные санкции вводятся против «детей президента Владимира Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, а также супруги и взрослой дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова Марии и Екатерины Лавровых».

В санкционный список также включены бывший президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин «за их роль и полномочия в разработке бесчеловечной политики Кремля и проистекающих из неё жестокостей», и другие чиновники.

США запрещают новые инвестиции в экономику России «для дальнейшей финансовой и экономической изоляции», указано в сообщении Госдепартамента.

Ранее страны ЕС и России обменялись высылками дипломатов. Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции против 228 представителей руководства и чиновников Австралии, 130 представителей руководства и парламентариев Новой Зеландии.