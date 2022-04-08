По железнодорожному вокзалу Краматорска в Украине был нанесён ракетный удар. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

«Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины», — написал он.

По его мнению, российские войска хорошо знали, куда целятся. «Они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей», — подчеркнул глава области.

Позже информацию о ракетном обстреле подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Оккупанты ударили „Точкой-У“ (тактический ракетный комплекс — ред.) по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении президента Украины.

Владимир Зеленский также добавил видео обломка ракеты, на которой видна надпись «За детей» на русском языке.

Минобороны России опровергло заявления киевского режима о нанесении ракетного удара по железнодорожному вокзалу города Краматорска в Донецкой области

«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершённой Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооружённых сил не было и не планировалось.

Особо подчеркнём, — тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооружёнными силами", — говорится в сообщении.

Также Минобороны России отмечает, что 14 марта подобной ракетой «Точка-У» дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесён удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены ещё 36 мирных жителей.

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