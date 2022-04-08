С 18 по 22 апреля в Ташкенте пройдёт форум анимационных фильмов Tashkent Animation Forum. В нём примут участие мультипликаторы из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Среди них известные авторы и начинающие — выпускники детской анимационной студии DRF, которая появилась в столице в прошлом году при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству и Гёте-Института. Все участники являются призёрами международных фестивалей мультфильмов.





Кадр из мультфильма «Хувайдо» Лолисанам Улуговой (Таджикистан)

Tashkent Animation Forum включает в себя две конкурсные программы: детскую, которая называется Made in Uzbekistan. Tomorrow («Сделано в Узбекистане. Завтра»), и центральноазиатскую HomeSweetHome («Дом, милый дом»). В них представлены короткометражные мультфильмы для детей и взрослых, созданные в самых разных техниках и жанрах.

На форуме покажут ретроспективу советских мультфильмов производства студии «Узбекмультфильм» 60−70-х годов. Многие из них считались утерянными. Агентству кинематографии удалось найти копии в зарубежных архивах, восстановить их и оцифровать.

Кадры из мультфильма «Царевна мышей» до (слева) и после (справа) реставрации. Фото: Facebook

В рамках Tashkent Animation Forum с лекциями о современной анимации, различных техниках и специфике мультфильмов для взрослых выступит Дина Годер — театральный и анимационный критик, программный директор Международного анимационного фестиваля «Большой фестиваль мультфильмов» (Россия). Она также представит программу документальной анимации «Анимадок».

Показы анимационных фильмов пройдут в малом зале Дворца кино имени Алишера Навои (бывший кинотеатр «Панорамный»), лекции — в конференц-зале.

Вход на все мероприятия — бесплатный, но с предварительной регистрацией. Её можно будет пройти на официальном сайте мероприятия tiaf.uz, который на момент публикации находится на стадии разработки.





Кадр из мультфильма «Девушка и облако» Шокира Холикова (Узбекистан)

Инициатива проведения Tashkent Animation Forum принадлежит режиссёру, основателю Сообщества независимых режиссёров Узбекистана Dante Rustav Films Денису Семёнову. Поддержку в организации форума оказали Агентство кинематографии Узбекистана, посольство Израиля, Швейцарское бюро по сотрудничеству при посольстве Швейцарии и Гёте-Институт.

Программа Tashkent Animation Forum

18 апреля

10:00−13:00 Открытие форума. Open Air с концертной программой и презентацией

15:00−16:00 Пресс-конференция

19 апреля

15:30−17:00 Программа Education. Презентация работ и студии Wild Kids Animation Studio (Израиль)

17:30−19:00 Программа Made in Uzbekistan. Yesterday. Ретроспектива советских мультфильмов производства студии «Узбекмультфильм». Представят директор Республиканского кинофонда при агентстве Эльджон Аббасов и режиссёр Назим Туляходжаев (Узбекистан)

19:30−20:45 — Программа «18+». Показ лучших анимационных фильмов фестиваля Linoleum. Представит директор фестиваля Анастасия Верлинская (Украина).

20 апреля

15:00−16:15 Программа Made in Uzbekistan. Yesterday. Продолжение ретроспективы советских мультфильмов производства студии «Узбекмультфильм»

16:30−18:00 Лекция №1 «Недетские мультфильмы» от Дины Годер (Россия)

18:15−19:45 Программа Made in Uzbekistan. Tomorrow. Представят кураторы и педагоги детской анимационной студии DRF Денис Семёнов и Христина Белоусова (Узбекистан)

20:15−21:30 Конкурсная программа HomeSweetHome

21 апреля

14:30−15:45 Программа Neighbors («Соседи»). Представит Рашид Агамалиев, директор и основатель международного фестиваля анимации Animafilm (Азербайджан)

16:00−17:30 Лекция №2 «Мультфильмы о реальности» от Дины Годер (Россия)

18:00−19:15 Программа Shortest. Выездная программа фильмов с российского фестиваля «Ща5Сек»

19:45−21:30 Программа «Анимадок»

22 апреля

16:00−17:30 Лекция №3 «Удивительные анимационные техники» от Дины Годер (Россия)

17:00−18:00 Круглый стол

18:15 Открытие выставки работ с воркшопов. Представят художественный руководитель Wild Kids Animation Studio Макс Эпштейн и педагог Карина Хананейа (Израиль)

19:00−20:00 Программа World Panorama. Представит Зураб Диасамидзе, директор международного фестиваля анимации Tofuzi в Батуми (Грузия)

20:00−20:30 Закрытие форума