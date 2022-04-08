С 18 по 22 апреля в Ташкенте пройдёт форум анимационных фильмов Tashkent Animation Forum. В нём примут участие мультипликаторы из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Среди них известные авторы и начинающие — выпускники детской анимационной студии DRF, которая появилась в столице в прошлом году при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству и Гёте-Института. Все участники являются призёрами международных фестивалей мультфильмов.
Кадр из мультфильма «Хувайдо» Лолисанам Улуговой (Таджикистан)
Tashkent Animation Forum включает в себя две конкурсные программы: детскую, которая называется Made in Uzbekistan. Tomorrow («Сделано в Узбекистане. Завтра»), и центральноазиатскую HomeSweetHome («Дом, милый дом»). В них представлены короткометражные мультфильмы для детей и взрослых, созданные в самых разных техниках и жанрах.
На форуме покажут ретроспективу советских мультфильмов производства студии «Узбекмультфильм» 60−70-х годов. Многие из них считались утерянными. Агентству кинематографии удалось найти копии в зарубежных архивах, восстановить их и оцифровать.
Кадры из мультфильма «Царевна мышей» до (слева) и после (справа) реставрации. Фото: Facebook
В рамках Tashkent Animation Forum с лекциями о современной анимации, различных техниках и специфике мультфильмов для взрослых выступит Дина Годер — театральный и анимационный критик, программный директор Международного анимационного фестиваля «Большой фестиваль мультфильмов» (Россия). Она также представит программу документальной анимации «Анимадок».
Показы анимационных фильмов пройдут в малом зале Дворца кино имени Алишера Навои (бывший кинотеатр «Панорамный»), лекции — в конференц-зале.
Вход на все мероприятия — бесплатный, но с предварительной регистрацией. Её можно будет пройти на официальном сайте мероприятия tiaf.uz, который на момент публикации находится на стадии разработки.
Кадр из мультфильма «Девушка и облако» Шокира Холикова (Узбекистан)
Инициатива проведения Tashkent Animation Forum принадлежит режиссёру, основателю Сообщества независимых режиссёров Узбекистана Dante Rustav Films Денису Семёнову. Поддержку в организации форума оказали Агентство кинематографии Узбекистана, посольство Израиля, Швейцарское бюро по сотрудничеству при посольстве Швейцарии и Гёте-Институт.
Программа Tashkent Animation Forum
18 апреля
10:00−13:00 Открытие форума. Open Air с концертной программой и презентацией
15:00−16:00 Пресс-конференция
19 апреля
- 15:30−17:00 Программа Education. Презентация работ и студии Wild Kids Animation Studio (Израиль)
- 17:30−19:00 Программа Made in Uzbekistan. Yesterday. Ретроспектива советских мультфильмов производства студии «Узбекмультфильм». Представят директор Республиканского кинофонда при агентстве Эльджон Аббасов и режиссёр Назим Туляходжаев (Узбекистан)
- 19:30−20:45 — Программа «18+». Показ лучших анимационных фильмов фестиваля Linoleum. Представит директор фестиваля Анастасия Верлинская (Украина).
20 апреля
- 15:00−16:15 Программа Made in Uzbekistan. Yesterday. Продолжение ретроспективы советских мультфильмов производства студии «Узбекмультфильм»
- 16:30−18:00 Лекция №1 «Недетские мультфильмы» от Дины Годер (Россия)
- 18:15−19:45 Программа Made in Uzbekistan. Tomorrow. Представят кураторы и педагоги детской анимационной студии DRF Денис Семёнов и Христина Белоусова (Узбекистан)
- 20:15−21:30 Конкурсная программа HomeSweetHome
21 апреля
- 14:30−15:45 Программа Neighbors («Соседи»). Представит Рашид Агамалиев, директор и основатель международного фестиваля анимации Animafilm (Азербайджан)
- 16:00−17:30 Лекция №2 «Мультфильмы о реальности» от Дины Годер (Россия)
- 18:00−19:15 Программа Shortest. Выездная программа фильмов с российского фестиваля «Ща5Сек»
- 19:45−21:30 Программа «Анимадок»
22 апреля
- 16:00−17:30 Лекция №3 «Удивительные анимационные техники» от Дины Годер (Россия)
- 17:00−18:00 Круглый стол
- 18:15 Открытие выставки работ с воркшопов. Представят художественный руководитель Wild Kids Animation Studio Макс Эпштейн и педагог Карина Хананейа (Израиль)
- 19:00−20:00 Программа World Panorama. Представит Зураб Диасамидзе, директор международного фестиваля анимации Tofuzi в Батуми (Грузия)
20:00−20:30 Закрытие форума
Мухаммад Шакур
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