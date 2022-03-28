Форум анимационных фильмов Tashkent Animation Forum пройдёт в столице с 18 по 22 апреля. Он объединит художников-мультипликаторов стран Центральной Азии и ведущих специалистов в сфере анимации из России, Израиля, Азербайджана, Грузии и Украины. По словам организаторов, за 30 лет независимости Узбекистана это первое масштабное мероприятие, посвящённое анимационному кино.

Инициатива принадлежит режиссёру, основателю Сообщества независимых режиссёров Узбекистана Dante Rustav Films Денису Семёнову. Её поддержали Агентство кинематографии Узбекистана, посольство Израиля, Швейцарское бюро по сотрудничеству при посольстве Швейцарии и Гёте-Институт.





Денис Семёнов.

По словам Дениса Семёнова, придумать форум анимации и взяться за его организацию помогла проблема, с которой рано или поздно сталкиваются местные режиссёры и художники-аниматоры: снятые фильмы негде показывать, тем более если их авторы — дети.

Он рассказал, что в прошлом году при поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству и Гёте-Института в Ташкенте открылась бесплатная анимационная студия для детей в возрасте 8−15 лет. Помимо занятий в молодёжной студии при Агентстве кинематографии, Семёнов проводил выездные мастер-классы в областях, поскольку там не хватает кадров, и детям неоткуда узнать, что представляет из себя анимация и как создаются мультфильмы. Итогом первого года работы студии должен был стать показ анимационных фильмов, созданных выпускниками.

«Мы поняли, что в городе нет площадки не только для показа детской анимации, но и как таковой. В Ташкенте нет своего фестиваля мультфильмов. Так родилась идея создания форума, который был бы интересен и детям, и профессионалам в сфере мультипликации», — рассказал Денис Семёнов.

Площадкой для показов анимационных фильмов станет Дворец кино имени Алишера Навои (бывший кинотеатр «Панорамный»). Место проведения лекций и мастер-классов от приглашённых специалистов уточняется.

Tashkent Animation Forum включит в себя две конкурсные программы. В детской, которая получила название «Сделано в Узбекистане. Завтра», будут представлены работы выпускников анимационной студии.

«Это фильмы, с которыми наши ребята участвовали в детских международных фестивалях и занимали призовые места. Мы считаем неправильным, что об их успехах в Ташкенте и Узбекистане ничего не знают. Начинать нужно с дома, и теперь у детей будет возможность показать здесь свои фильмы», — сказал Денис Семёнов.

Центральноазиатская конкурсная программа рассчитана на профессиональных мультипликаторов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В неё войдут лучшие анимационные фильмы, созданные в регионе за последние два-три года.





Кадр из анимационного документального фильма «За забором».

Откроет форум показ ретроспективы советских мультфильмов производства студии «Узбекмультфильм». Какие-то копии долгое время считались утерянными, часть была повреждена. Агентству кинематографии удалось их вернуть из зарубежных архивов, восстановить и оцифровать. Среди картин, которые зрители смогут посмотреть в день открытия форума — «В квадрате шесть на шесть» (1965), «Кто сделал облако?» (1967), «Счастье, вернись!» (1969). Куратором программы является директор Республиканского кинофонда при агентстве Эльджон Аббасов.

«Этих мультфильмов нет в интернете, и многие дети, которые сейчас занимаются анимацией, никогда их не видели. Поэтому для нас очень важно создать преемственность поколений, чтобы они узнали, с чего начиналась анимация в Узбекистане и куда мы движемся», — сказал Денис Семёнов.

Представители Агентства кинематографии отметили, что Tashkent Animation Forum станет первой строчкой в новой истории студии «Узбекмультфильм». Она возобновит свою деятельность. Подробности пока не сообщаются.

Специальные программы привезут гости форума

Дина Годер, театральный и анимационный критик, программный директор Международного анимационного фестиваля «Большой фестиваль мультфильмов» (Россия), представит программу документальной анимации «Анимадок».

С ретроспективой лучшей азербайджанской анимации, созданной за 60 лет, познакомит Рашид Агамалиев, директор и основатель международного фестиваля анимации ANIMAFILM, который ежегодно проходит в Баку.

Программу «Мировая панорама» для форума готовит Зураб Диасамидзе, директор международного фестиваля анимации Tofuzi в Батуми (Грузия). В неё войдут лучшие зарубежные немые мультфильмы, предназначенные для семейного просмотра.

Взрослую анимацию, которая затрагивает социальные вопросы, темы миграции, гендерного равенства, самоидентичности, привезёт Анастасия Верлинская, программный директор одного из крупнейших международных фестивалей анимации в СНГ Linoleum (Украина).

Гости форума также выступят с лекциями о современных направлениях анимации, технической стороне создания мультфильмов, а также поделятся опытом организации международных фестивалей.





Кадр из фильма «Leaf».

Главными по образовательной части программы станут представители известной Wild Kids Animation Studio (Израиль). В Ташкент приедут сооснователь и художественный руководитель студии Макс Эпштейн и педагог Карина Хананейа. Во время форума они будут работать с ребятами столичной анимационной студии и детьми из Бухары, Ферганы, Нукуса, а также Бишкека и Канибадама (Согдийская область Таджикистана).

«Наши израильские партнёры проведут мастер-классы и расскажут о техниках, которым мы детей не обучали. Например, песочной анимации, — сказал Денис Семёнов. — В день закрытия форума мы покажем мультфильмы, которые ребята создадут вместе с новыми кураторами».

Вход на показы и образовательные мероприятия анимационного форума — бесплатный, но с предварительной регистрацией. Её можно будет пройти на официальном сайте мероприятия taf.uz, который запустится в начале апреля. Там же появится полное расписание сеансов и лекций.

Денис Семёнов отметил, что цель форума — «получить собственное развитие». Центральноазиатская анимация сегодня не является лидирующим направлением в мире, но, по его словам, у региона есть все перспективы и заинтересованность в том, чтобы стать таковой. Организаторы надеются, что ташкентская площадка станет местом, где смогут собираться аниматоры из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, общаться друг с другом, объединяться и создавать новые проекты.