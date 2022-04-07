15 марта аппарат хокимията Ташкента заключил прямой договор оказания услуг на 1 млрд сумов с компанией Profi Event. Информация об этом размещена на портале государственных закупок, обратил внимание автор блога Davletovuz.
Компания должна была 21−23 марта оказать ряд услуг в парке «Новый Узбекистан» по техническому заданию аппарата хокимията, которое отсутствует на портале госзакупок.
При этом указаны работы, которые необходимо выполнить в рамках сделки:
- строительные работы на основании технического задания;
- изготовление декораций;
- услуги по монтажу и демонтажу в парке (восстановление парка в первоначальный вид);
- услуги дизайнеров и архитекторов.
Согласно данным ЕГРПО, компания Profi Event была создана 28 февраля 2022 года, то есть за 15 дней до заключения сделки. Основной вид деятельности — организация отдыха и развлечений.
Учредителем указан Абдуборийходжа Абдувосиков, который также владеет другой компанией, оказывающей аналогичные услуги, Autograph Event. Адрес электронной почты и контактный телефон компаний также совпадают.
Товарный знак Autograph раньше принадлежал J-United Group — компании хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. Сейчас владельцем знака является Maroon Trade, владеющая брендами Joseph Joseph, Pearl, Señor & Señorita и Seniorita Home (также раньше принадлежали J-United Group).
Источник: Агентство по интеллектуальной собственности.
На странице Autograph Event в Facebook можно увидеть, что компания организовывала мероприятия для Akfa Medline, Dream City, Miniso, Crafers и других.
«Газета.uz» направила запрос в пресс-службу хокимията Ташкента.
На просьбу редакции прокомментировать сделку Абдуборийходжа Абдувосиков не ответил.