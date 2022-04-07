Бобир Хасанович Каримов освобождён от должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Узбекистана. Об этом сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента.

Он занимал эту должность с февраля 2019 года. Его место занял ответственный сотрудник Администрации президента Асадулла Каюмов, который в прошлом работал начальником управления Госкомконкуренции.

Бобир Каримов родился в 1978 году в Ургенче. Является стипендиатом фонда «Умид», в 2001 году окончил Уорикский университет (Великобритания) по направлению «право», а в 2004 году — магистратуру Университета мировой экономики и дипломатии по специальности «международное право».

С 2002 по 2005 год занимал должность главного юрисконсульта и начальника юридической службы в системе Госкомдемонополизации. С 2005 по 2019 год работал в различных международных консалтинговых фирмах в Узбекистане, Казахстане и ОАЭ.

Во время судебной тяжбы Антимонопольного комитета и Uzauto Motors он выступал против монополии автопрома. Он заявлял, что снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей — единственный способ лишить монополии UzAuto Motors.

В недавней беседе с депутатом Расулом Кушербаевым на YouTube-канале Human.uz Бобир Каримов заявил, что Министерство внутренних дел не должно было закрывать государственные центры по проведению экзаменов на получение водительских прав (РЭО) после открытия частного экзаменационного центра, основанного Комилом Алламжоновым.

Он отметил, что государственные центры должны были закрыться только после создания достаточного числа частных компаний в этой сфере. Во время беседы также отмечалось, что РЭО закрылись и в Ташкентской области, где ещё не было создано ни одной частной компании. Теперь уже бывший первый замглавы АМК сообщал, что на запрос комитета о причинах закрытия центров в МВД не ответили.