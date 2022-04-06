Основатель строительной компании Murad Buildings Мурад Назаров подал заявление о досрочном прекращении своих депутатских полномочий в Ташкентском городском кенгаше народных депутатов. Кенгаш, который возглавляет хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, прекратил его полномочия решением от 5 апреля.

Бизнесмен стал депутатом кенгаша от избирательного округа Козиробод-39 на выборах в конце декабря 2019 года. На первой сессии кенгаша в январе 2020 года Мурад Назаров признался, что не хотел становиться депутатом, но его об этом попросили.

«В качестве депутата буду стараться решать проблемы, которые мешают предпринимателям. Буду исследовать проблемы народа, а затем рассматривать их. На самом деле я даже не планировал становиться депутатом. Меня позвали, сказав: „Ты должен стать депутатом, ты близок к народу, из круга предпринимателей, у тебя есть силы, ты можешь поднимать реальные проблемы“. Тогда я выставил свою кандидатуру», — рассказывал он в интервью «Дарё» в начале 2020 года.

В феврале 2022 года он был включён в состав постоянной комиссии кенгаша по промышленности, транспорту, строительству, коммунальному хозяйству и обслуживанию населения. Решением кенгаша он также исключён из комиссии.

Мурад Назаров, помимо Murad Buildings, владеет долями в Universal Packing Masters (бренд Nest One — небоскрёб в Tashkent City), Architecture Development, High-Rise Stroy, Avalon Group, Meraki Marketing Agency S, Enjoy Top Premium, Construction Asia и других компаниях.