Компания Greyco осуществляет продажу Комбината строительных материалов и конструкций (КСМиК), расположенного в промышленной зоне в 17 км от центра Ташкента. Общая площадь территории комплекса составляет около 12,2 га. Имеется подключение к газу, электроснабжению, техническому водоснабжению и канализационной системе. Доступ к площадке осуществляется по автодорогам (два выезда) и по железной дороге (две ветки).



Расположение КСМиК

КСМиК основан в 1986 году как Завод железобетонных изделий при Министерстве обороны СССР, с 1991 по 2002 год — при Министерстве обороны Узбекистана. В 2006 году владельцем КСМиК стала ГК «Евроцемент», с 2022 года компания находится в собственности «Аккерманн групп (ЦА)».

Предприятие расположено на расстоянии 17 км от центра Ташкента и в 9 км от Ташкентской кольцевой автодороги.



Площадка КСМиК

Общая площадь КСМиК составляет 121 447 кв. м, на которой расположены сооружения комплекса, такие как линия по производству плит, открытый склад готовой продукции, административное здание и прочее.

Предприятие располагает следующим оборудованием:

бетоносмесительный узел мощностью до 150 тысяч куб. м в год;

опалубочная линия по производству плит перекрытия мощностью 5,5 тысячи куб. м в год;

безопалубочная линия по производству плит перекрытия мощностью 60 тысяч куб. м в год;

самоходная виброформовочная машина Vibrocas VS300S мощностью 25 тысяч куб. м в год.

В ассортименте продукции, которую производит предприятие, есть железобетонные многопустотные плиты перекрытия, железобетонные стойки опор для воздушных линий электропередач, бетонные блоки для стен подвалов и бетонная смесь БСТ.

Для потенциального покупателя существует несколько возможных сценариев развития данного актива:

кластер производства строительных материалов: железобетон, товарный бетон, сухие смеси, ячеистый газобетон (блоки, панели), керамическая плитка, кирпичи, малые формы из бетона (тротуарная плитка, бордюры и прочее);

цементный терминал;

складской комплекс;

логистический комплекс;

строительство производственного комплекса.

По вопросам приобретения и получения дополнительной информации по данному активу можно обратиться к нескольким контактным лицам.

Контактное лицо: Борис Концевич

Телефон: (+372) 542−000−04.

E-mail: kontsevich@grey-consult.com

Контактное лицо: Роман Гусейнов

Телефон: (+7) 919−991−52−87.

E-mail: guseinov@grey-consult.com

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