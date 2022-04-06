В марте исследовательские станции в Восточной Антарктиде фиксировали беспрецедентные температурные скачки — на 40 градусов выше среднемесячного уровня, сообщается на сайте ООН.

Российская станция «Восток», расположенная посреди ледяного плато, зафиксировали рекордно высокий уровень температуры воздуха, или -17,7 градуса Цельсия, что почти в 2 раза превышает предыдущий рекорд (-32,6). Метеостанции также зарегистрировали дождь в прибрежной зоне и температуру выше 0 градусов, что совершенно необычно для Антарктиды.

«Дожди в Антарктиде идут крайне редко, но когда это всё же случается, они негативно сказываются на экосистемах, особенно на колониях пингвинов и на массе ледяного щита, — сообщили Всемирной метеорологической организации (ВМО) французские ученые Этьен Виньон и Кристоф Гентон. — К счастью, в это время года птенцов пингвинов уже нет. Тем не менее тот факт, что это происходит в марте, напоминает о том, что речь идет о выживании дикой природы и стабильности ледяного покрова».

Перед этой тепловой волной 15 марта от Восточной Антарктиды откололся шельфовый ледник Конгер — огромная плавучая платформа размером с Рим или Нью-Йорк.

Спутниковый снимок шельфа Антрактиды от 17 марта. Отколовшийся айсберг помечен меткой «С-38». Источник: Национальный центр льда США.

Конгер — относительно небольшой по размеру участок, и его «уход» вряд ли вызовет какие-то глобальные последствия, однако сам факт обрушения шельфового ледника стал ещё одним предупредительным сигналом человечеству, считают в ВМО.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), два ледяных щита планеты — Гренландия и Антарктида — теряют массу по крайней мере с 1990 года. При этом наибольшие темпы потерь наблюдались в 2010—2019 годах.

Антарктический ледяной щит толщиной до 4,8 км содержит 90% мировых запасов пресной воды, и в случае его таяния уровень мирового океана поднимется примерно на 60 м.

Текущие аномально жаркие температуры в Антарктиде могут быть следствием глобального потепления. Однако учёным требуется больше данных для указания однозначной причины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на презентации третьего доклада МГЭИК 4 апреля указал на не выполняемые правительствами и крупными компаниями обещания в области снижения парниковых выбросов.

«Это не выдумка и не преувеличение, — подчеркнул он. — Это то, к чему ведет нынешняя энергетическая политика. Мы находимся на пути к глобальному потеплению, которое более чем в 2 раза превышает согласованный в Париже предельный показатель в 1,5 градуса Цельсия. Некоторые государственные деятели и бизнесмены говорят одно, а делают другое. Проще говоря, они лгут. Последствия этой лжи будут катастрофическими».

Для того чтобы всё ещё можно было достичь установленного Парижским соглашением предельного повышения температуры на 1,5 градуса, человечеству необходимо уже в этом десятилетии сократить глобальные выбросы на 45%. При этом существующие обязательства в отношении климата означают, что объём выбросов не снизится, а увеличится на 14%.

«Мы должны в 3 раза быстрее переходить на возобновляемые источники энергии, — сказал генсек ООН. — Это означает перенаправление инвестиций и субсидий с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, причём немедленно. В большинстве случаев возобновляемые источники энергии сами по себе намного дешевле ископаемых видов».