Агентство по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Узбекистана отреагировало на материал «Газеты.uz» «„Защищённость интеллектуальной собственности крайне низкая“. Руководители компаний — о подделке брендов».

Напомним, в нем представители крупных компаний рассказали нашему изданию, удаётся ли им защитить свои бренды от подделки, а бизнес — от репутационных потерь, и какие меры должны служить щитом от проникновения контрафакта на рынок страны.

Агентство выразило признательность владельцам брендов, высказавшим критическое мнение против распространения контрафактной продукции и, в свою очередь, поделилось официальной точкой зрения по этому поводу. Приводим письмо агентства полностью.

Как известно, постановлением президента Узбекистана №ПП-4965 (далее по тексту — постановление) в целях защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности, по республике созданы Центры по защите интеллектуальной собственности (далее — центры).

В настоящее время центрами налажена систематическая работа, направленная на проведение профилактических мероприятий по борьбе с производством и продажей контрафактной продукции на расположенных на территории республики базарах, крупных торговых комплексах и передвижных торговых точках.

В частности, в течение первой четверти 2022 года в крупных торговых комплексах и торговых точках, расположенных на территории республики, было проведено 66 профилактических мероприятий по предотвращению распространения контрафактной продукции. Во время подобных профилактических мероприятий было выявлено свыше 1000 видов контрафактной продукции. В 16601 аптеках выявлено свыше 500 случаев продажи контрафактных лекарственных средств.

Лишь в течение января-марта 2022 года исходя из состава правонарушения по отношению к лицам, производившим и реализовавшим контрафактную продукцию, направлено 568 предостережений, 127 представлений и составлено 27 протоколов об административном правонарушении, 11 из которых удовлетворены судами и по отношению к правонарушителям были установлены штрафные санкции.

В частности, по факту производства обществом с ограниченной ответственностью «М/Е» контрафактной продукции под названием «Aybon Gold» с товарным знаком «Alpen Gold», принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью «Крафт Фудс Рус» (Россия), руководитель ООО «М/Е» был вызван в Агентство, с ним была проведена разъяснительная работа о последствиях такой деятельности, в результате чего достигнуто прекращение производства контрафактной продукции.

Также в процессе подобных мероприятий было выявлено свыше 300 случаев производства фальшивой продукции, производитель которых неизвестен. В частности, выявлены контрафактные копии продукта под названием Knay с товарным знаком «Knauf», принадлежащим немецкой компании Knauf Gips KG, продукта «abibas» с товарным знаком «abibas», также принадлежащим немецкой компании Adidas AG, информация об этом для выявления производителя и принятия соответствующих мер представлена в Департамент по борьбе с экономической преступностью при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан — в представительный государственный орган для принятия мер по выявлению случаев формирования «скрытой экономики», пресечению подпольного производства и реализации контрафактной продукции.

Кроме этого, на размещенных в городах республики объектах по оказанию услуг выявлены свыше 50 случаев использования названий фирм и знаков обслуживания без ведома и разрешения правообладателей, в связи с чем Агентством внесены обязательные к рассмотрению по отношению к руководителям организаций представления о выявленных нарушениях законности в области интеллектуальной собственности, необходимости предотвращения причин и условий их возникновения, в итоге подобные знаки обслуживания удалены с прилавков объектов по оказанию услуг.

В частности, выявлены случаи правонарушений, связанных с использованием на объектах обслуживания в Шахрисабзе в Кашкадарьинской области слова KFC, схожего со знаком обслуживания в виде слова KFC, принадлежащего компании США Kentucky Fried Chicken International Holdings, также использованием названия фирмы, принадлежащей ХК «Knauf Gips Buxoro» фирмой «Knauf Rotband» в Наманганской области без ведома и согласия правообладателей, которые пресечены в соответствии с внесенными Агентством представлениями.

Наряду с этим налажена систематическая разъяснительная работа для торговцев и покупателей через радиоузлы центральных рынков, торговых комплексов республики о возможном вреде контрафактной продукции здоровью людей, о серьёзных убытках, которые могут понести впоследствии производства контрафактной продукции лица, осуществляющие добросовестную предпринимательскую деятельность, а также о мерах ответственности, предусмотренных законодательством за производство контрафактной продукции.

Также Агентством создан каталог контрафактной продукции, выявленной в процессе профилактических мероприятий. В данном каталоге отражены сведения о контрафактной продукции по каждой отрасли (продукты питания, лекарства, парфюмерия и др.), благодаря которому потребитель имеет возможность выявить контрафактность того или иного продукта.

Данный каталог к настоящему времени в 10 тысячах экземпляров распространен на базарах, крупных торговых комплексах и передвижных торговых точках по всей территории республики. Также, наряду с распространением каталога, каждый продавец товара (предприниматель) был предупреждён о запрете продажи контрафактной продукции, вредных последствиях данной деятельности, возможности привлечения к ответственности продавца за вред, нанесенный потребителю в результате реализации такой продукции.

В настоящее время Агентством осуществляется также проект контрафактной и бесконтрафактной территории. Согласно этому проекту, каждый субъект предпринимательства, который прекратит продажу контрафактной продукции в соответствии с представленным Агентством каталогом контрафактной продукции, будет включен в бесконтрафактную территорию, и данному предпринимателю будет представлен специальный стикер. Ожидается что эти положения будут оказывать положительное влияние на торговый имидж предпринимателя. В свою очередь, у потребителя будет возможность сознательного выбора места, где он производит покупку — контрафактная или бесконтрафактная территория.





За последние годы возросло число конфликтов в области интеллектуальной собственности. При этом не будет преувеличением сказать, что такое положение можно расценивать как результат пропагандистской и агитационной работы, проводимой Агентством по повышению правового сознания и правовой культуры населения в области права на интеллектуальную собственность. Примером этого служит факт рассмотрения Апелляционным советом Министерства юстиции (досудебным органом по рассмотрению конфликтов в области интеллектуальной собственности) 117 дел в течение 2021 года: 109 из них относятся к товарным знакам, 4 — изобретениям, 2 — промышленным образцами, 2 — селекционным достижениям.

До марта 2022 года Апелляционным советом рассмотрено делопроизводство по 22 делам. Из них 28 апелляционных дел по товарным знакам, 1 — изобретениям, 2 — промышленным образцам и 1 — полезным моделям. Это, в свою очередь, свидетельствует о повышении престижа интеллектуальной собственности и правого сознания правообладателей.

В то же время необходимо признать, что защита прав интеллектуальной собственности в нашей стране находится не на столь высоком уровне по сравнению с развитыми зарубежными странами.

Причины этого заключаются в следующем:

из-за отсутствия должного внимания на права интеллектуальной собственности в недостаточной степени сформировано правовое сознание и правовая культура населения в данной области;

функции государственных органов в деле защиты интеллектуальной собственности определены не четко, в результате чего в этой области наблюдается рост казусов;

соответствующие законодательные акты не доработаны и не усовершенствованы исходя из задач уполномоченных государственных органов в области защиты интеллектуальной собственности, в результате чего устаревшие законодательные нормы не способны охватить инновационную среду;

в результате отсутствия у судей достаточных знаний и навыков при рассмотрении дел о правонарушениях в области прав на интеллектуальную собственность, судами безосновательно отклоняются дела об административных правонарушениях или по отношению к ним применяются заниженные штрафные санкции;

штрафные санкции за совершение правонарушений в области интеллектуальной собственности несущественные, что приводит к повторным правонарушениям;

в законодательстве не разработан механизм соблюдения прав на интеллектуальную собственность при предоставлении разрешения государством на производство продукции необходимой для потребления и использования населением;

хотя в статье 1107 Гражданского кодекса Республики Узбекистан определено, что лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано уничтожить изготовленные изображения товарного знака, удалить с товара или его упаковки незаконно используемый товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, однако механизм его действия на практике остается неразработанным.

В целях устранения указанных выше проблем и недостатков, а также дальнейшего совершенствования деятельности в области интеллектуальной собственности, Агентство совместно с уполномоченными в данной области министерствами и ведомствами должны предпринять следующие меры:

— усилить полномочия органов государственной таможенной службы по предотвращению реализации и проникновения контрафактной продукции на территорию нашей республики;

— усилить действия по соблюдению прав на интеллектуальную собственность при выдаче соответствующего разрешения на товары и продукцию сертифицирующими и санкционирующими органами;

— усилить изучение вопроса по созданию механизма возмещения убытков из-за нарушений прав на интеллектуальную собственность и по уничтожению контрафактной продукции.

В заключение необходимо отметить, что, наряду с совершенствованием законодательных норм в области интеллектуальной собственности, повышение правового сознания правообладателей и в целом общества служит серьёзным подспорьем для дальнейшего совершенствования сферы защиты интеллектуальной собственности.

Пока в нашем обществе применение мер воздействия к правонарушениям в области интеллектуальной собственности будет расцениваться как «удушение предпринимательства», «вмешательство в деятельность предпринимателей», «ограничение свободы творчества» и «наказание за незначительный проступок», все меры по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности будут вызывать больше недовольства в среде предпринимателей, чем желание не прибегать к нарушению закона.

Важно осознавать, что сторона, обращающаяся с жалобой на нарушение своих прав интеллектуальной собственности, также является предпринимателем, а защита прав на интеллектуальную собственность также гарантирована государством, как и личная материальная собственность. Поэтому Агентство и его региональные центры воздерживаются от применения резких мер наказания за правонарушения в области интеллектуальной собственности, проводят поэтапно разъяснительную работу, предупреждают о возможных последствиях нарушения законности, и в качестве крайней меры, оформляют протоколы об административном правонарушении.

Если правообладатели интеллектуальной собственности, осознав свои права и обязанности, при нарушении своих прав посторонними лицами, не ожидая инициативы государственных органов, сами проявят инициативу и обратятся в соответствующие органы, они будут способствовать как должному выполнению этими органами своих задач, так и совершенствованию мер по защите интеллектуальной собственности. К примеру, в соответствии с обращением ХК «Knauf Gips Buxoro» в 2020 году Агентством было направлено предостережение в ООО «Knauf», расположенное в Наманганской области, и ООО «Knauf Kokand», расположенное в Ферганской области, по факту использования названия фирмы Knauf без разрешения правообладателя, вследствие чего правонарушение было устранено.

По сей день проводится совместная работа с представителями ХК «Knauf Gips Buxoro» по факту распространения контрафактных копий продукта с товарным знаком Knauf ХК «Knauf Gips Buxoro».

Каждое обращение к широкой общественности правообладателей, представителей СМИ и блогеров по социальным сетям служит повышению правового сознания народа, установлению общественного контроля в борьбе с контрафактной продукцией, а также к формированию в обществе чувства уважения к объектам интеллектуальной собственности. Агентство заверяет в своей готовности верно воспринять все высказанные критические замечания и заявляет о своей готовности сотрудничать в деле развития столь важной отрасли.

Чем скорее будет усилен общественный контроль над защитой прав объектов интеллектуальной собственности, тем скорее наша национальная продукция сможет конкурировать с продукцией развитых стран мира.