В честь священного месяца Рамадан резиденция Mirabad Avenue продлевает акцию «Рассрочка на 12 месяцев» до 5 мая. Уже сейчас покупатели могут воспользоваться специальным предложением и приобрести квартиру в рассрочку на выгодных условиях: сроком на 12 месяцев, без первоначального взноса и переплат — стоимость квартиры в рассрочку остается такой же, как и при 100-процентной оплате.





Акция «Рассрочка на 12 месяцев» действует на 10 эксклюзивных квартир с готовыми кадастрами, расположенных в блоке C, площадью 165,12, 168,71 и 214,14 кв. м.





Это светлые и просторные квартиры, приобретая которые будущий резидент получит:

центральную систему кондиционирования;

конвекторное отопление;

панорамные окна высотой 2,5 м;

систему умного дома;

возведение перегородок и дизайн интерьера в подарок.





Второе выгодное предложение в честь священного праздника — скидка в размере 15% при условии 100-процентной оплаты. Это специальное предложение действует на все квартиры резиденции.





Большим преимуществом Mirabad Avenue является то, что дома на первой линии уже готовы к заселению: кадастр получен, строительные работы в двор-парках завершены, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис. На шопинг-авеню резиденции уже распахнули двери бутики PODIUM и New Millennium, осенью на первой линии начнет свою работу мультибрендовый бутик Glamour.





Не стоит упускать возможность воспользоваться выгодными предложениями до 5 мая и приобрести премиальную недвижимость в центре Ташкента.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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