Агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз по ВВП Узбекистана в текущем году и теперь ожидает рост на уровне не более 3,1%. Ранее аналитики агентства ожидали, что экономика вырастет на 5,7%.

С одной стороны, Узбекистан располагает устойчивыми внешними и фискальными резервами, имеет низкий уровень госдолга, демонстрирует рекордно высокие темпы роста в сравнении с с другими странами с рейтингом «BB». С другой стороны, страна сильно зависит от сырьевых товаров, уровень инфляции остаётся высоким, ВВП на душу населения — низким, а институциональные структуры — слабыми, указывает Fitch.

Война в Украине и санкции против России негативно повлияют на рост экономики Узбекистана и вызовут более высокую инфляцию в 2022—2023 годах, отмечено в прогнозе.

Инфляция в 2022 году составит 12,7%, воздействие на неё окажут обесценивание сума, инфляционные ожидания и рост цен на продовольственные товары. В 2023 году она прогнозируется на уровне 11,6%, хотя показатель будет зависеть от волатильности обменного курса и тарифов на газ и электроэнергию (их корректировка была отложена в 2020—2021 гг.) и жёсткости цен на непродовольственные товары и услуги.

На Россию приходилось 70% всего объёма денежных переводов трудовых мигрантов (эквивалентно 8% ВВП страны), 12% общего объёма экспорта и 21% импорта Узбекистана в прошлому году. Снижение переводов повлияет на индивидуальное потребление, также может быть задержка инвестиционных проектов и более жёсткие условия внешнего финансирования, более слабая национальная валюта и более быстрая инфляция.

Вместе с этим надёжный суверенный баланс, улучшения в политике, доступность значительной официальной технической и финансовой помощи позволит стране сохранить макроэкономическую стабильность, силу внешних и фискальных резервов и прогресс, достигнутый в ходе экономических реформ, отмечается в аналитическом материале агентства. Эксперты Fitch ожидают, что фискальная политика и благоприятные цены на товары, экспортируемые из Узбекистана (золото, медь и газ), смягчат воздействие шока.

По прогнозам Fitch, дефицит счёта текущих операций увеличится с 6,9% ВВП в 2021 году до 9,7% в 2022-м в связи с почти 50-процентным сокращением денежных переводов в долларовом выражении.

Базовый прогноз предполагает восстановление роста до 4,5% в 2023 году. Однако здесь также присутствует неопределённость в отношении военных действий в Украине, перспектив новых санкций против РФ и способности Узбекистана диверсифицировать экспортные рынки, источники финансирования ключевых инвестиционных проектов и более эффективной экономической политики.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития сообщил о пересмотренном прогнозе роста ВВП Узбекистана, по оценкам банка он составит 4%.