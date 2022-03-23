Мир почти не продвигается к цели сдержать глобальное потепление на уровне не выше 1,5 градусов Цельсия, установленной в Парижском соглашении по климату, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на Экономическом саммите по устойчивому развитию.

Он напомнил, что на конференции СОP-26 в Глазго в 2021 году страны взяли на себя обязательства по прекращению вырубки лесов и снижению выбросов метана, однако главная проблема, заключающаяся в огромном разрыве в выбросах между странами «большой двадцатки» и бедными странами, не находит своего решения.

Чтобы сохранить на плаву цель по удержанию потепления в пределах полутора градусов, необходимо к 2030 году сократить глобальные выбросы парниковых газов на 45% и достичь углеродной нейтральности к середине века, что в существующих условиях практически невозможно, заявил глава ООН.

Все правительства G20, включая Китай, Японию и Южную Корею, согласились прекратить финансирование угля за рубежом, напомнил Антониу Гуттериш и продолжил: «Теперь необходимо срочно сделать то же самое у себя дома — постепенно демонтировать собственную угольную инфраструктуру до 2030 года в странах ОЭСР (в Организацию экономического сотрудничества и развития входят 38 стран — ред.) и до 2040 года — во всех остальных странах».

«Те, кто всё ещё финансирует добычу и использование угля в частном секторе, должны быть привлечены к ответственности, — заявил глава ООН. — Это бессмысленные инвестиции, ведущие к бесцельному замораживанию миллиардных активов. Пришло время положить конец субсидиям в сфере добычи ископаемого топлива, остановить расширение разведки нефти и газа».

На развитые и развивающиеся экономики G20 приходится 80% всех глобальных выбросов в атмосферу. Опаснее всего — высокая зависимость от угля таких стран, как Китай, Индия и Индонезия, отметил он.

Гуттериш подчеркнул, что «котёл вызовов», таких как возмутительно неравномерное восстановление после пандемии COVID-19, долговое бремя и рекордная инфляция в развивающихся странах, а также последствия войны России в Украине, рискует перевернуть вверх дном глобальные продовольственные и энергетические рынки, с серьёзными последствиями для климатических усилий. Пока крупные экономики мира ищут замену российскому ископаемому топливу, краткосрочные стратегии могут создать долгосрочные зависимости от традиционных видов топлива и «закрыть окно» для сдерживания потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия.

Антониу Гутерриш указал, что ещё задолго до конференции в Глазго он выступал за создание международной коалиции, которая помогала бы развивающимся странам переходить от угля к возобновляемым источникам энергии.

Развивающиеся страны часто сталкиваются со множественными препятствиями на этом пути, считает глава ООН. К ним относятся высокие капитальные затраты, технические проблемы и недостаточный доступ к финансированию.

«Развитые страны, банки развития, частные финансовые учреждения и компании, обладающие ноу-хау в области высоких технологий, должны объединить усилия, чтобы оперативно оказывать поддержку государствам, где продолжается интенсивное использование угля», — уверен Антониу Гуттериш.

«Обязательств, взятых на себя членами саммита в Глазго по удвоению финансирования адаптации к 2025 году, явно недостаточно, — сказал Антониу Гутерриш. — Я настаиваю на том, что на адаптацию необходимо направлять 50% всего климатического финансирования. Адаптация спасает жизни и средства к существованию миллионам людей».

Ускоренный отказ от использования угля и других ископаемых видов топлива, укрепление национальных климатических планов, создание коалиции для помощи развивающимся странам, которые ещё не отказались от угля, декарбонизация судоходства, авиации, производства стали и цемента, защита наиболее уязвимых сообществ, а также финансирование адаптации — вот первоочередные меры. Только двигаясь этим маршрутом мир сможет удержать глобальное потепление в установленных рамках, подытожил генсек ООН.