На заключительном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошёл в Баку (Азербайджан), Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Гимнастка победила с результатом 13.266 балла. В НОК отметили, что это самый высокий показатель среди участниц турнира.

Серебряная медаль досталась Ченге Марии Бачкаи (Венгрия), бронзовая — Тее Белак (Словения).

Благодаря двум золотым и одной серебряной медалям на этапах Кубка мира узбекистанская гимнастка стала победительницей среди женщин в программе опорного прыжка.