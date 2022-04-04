Действующий президент Сербии Александр Вучич выиграл прошедшие в воскресенье выборы, набрав более 63% голосов.

Как пишет Euronews, глава государства напомнил, что дважды выигрывал выборы в первом туре.

«Думаю, нам предстоит решать множество задач, но самое важное для Сербии — иметь хорошие отношения в регионе, продолжать путь в ЕС, но не разрушать при этом связи с традиционными партнерами», — заявил Александр Вучич.

Комментируя результаты парламентских выборов, президент отметил большое влияние, который оказал на них конфликт на Украине.

«Влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромно, все резко сдвинулось вправо. Сербская прогрессивная партия из-за ответственного отношения получила в итоге меньше голосов, потому что не заигрывала с народом. Мы будем это учитывать при формировании власти и не будем включать тех, кто безответственно злоупотреблял настроениями нашего народа, а на самом деле никогда ничего стране не принес», — цитирует Александра Вучича EADaily.

Его ближайший конкурент — бывший генерал армии Здравко Понош — получил, по предварительным данным, около 17% голосов. Всего на пост президента Сербии претендовали восемь кандидатов, все проиграли выборы со значительным отрывом. С большим отрывом, судя по последним данным, идет в парламент и партия Александра Вучича в составе коалиции «Вместе можем все».

Избранный президент пообещал, что во время его второго срока Сербия сохранит военный нейтралитет и не будет вступать в военные союзы.

«Политик делает ставку на баланс интересов. Сербия остаётся единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от принятия антироссийских санкций», — отметил Euronews.