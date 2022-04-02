Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулджанов прокомментировал видеообращение узбекистанских дальнобойщиков, которые сообщили, что их 23 дня удерживали в Украине. Видео, на котором один из водителей, представившийся Хайдарали Куранбаевым, рассказывает о произошедшем, появилось 1 апреля.

По его словам, 13 февраля он вместе с другими дальнобойщиками выехал в сторону Мариупольского металлургического комбината имени Ильича для доставки цинка. 23 февраля они пересекли украинскую границу и прибыли на место. 24 февраля планировалась растаможка груза, но из-за начала войны водители не успели этого сделать.

«Некоторые машины не успели выгрузиться, и мы остались там. Через три-четыре дня пришли азовцы (отдельный отряд специального назначения „Азов“ — ред.), наши две машины забрали… Мы никуда не вышли, стояли на территории завода», — заявил он. Там они пробыли 23 дня.

«Какие-то военные пришли, предупредили, что лучше выходить отсюда: „Придут плохие военные“. Мы от него услышали и бежали в посёлок рядом. Там девять дней жили. После этого мы слышали в деревне, что водителей Узбекистана ищут военные. Мы прятались ещё», — сказал он.

Хайдарали Куранбаев сообщил, что местные жители помогли им добраться до границы самопровозглашенной Донецкой народной республики, где их военнослужащие доставили в Новоазовский район, граничащий с Россией.

Представитель МИД Узбекистана сообщил, что дипломатические миссии Узбекистана «благополучно проработали вопрос эвакуации» водителей — граждан Узбекистана из зон боевых действий.

«Им оказана всесторонняя правовая помощь. В настоящее время граждане Узбекистана направляются на родину», — говорится в сообщении.