С 15 мая национальный туроператор Asialuxe Travel при поддержке Uzbekistan Airways запускает прямые рейсы до Праги.





Рейсы планируется выполнять на комфортабельных авиалайнерах Uzbekistan Airways с частотой один раз в неделю по воскресеньям.





Целью открытия нового европейского направления является увеличение взаимного туристического потока между Чехией и Узбекистаном. Кроме того, компания разработала серию турпакетов, которые включают не только экскурсионные туры, но и медицинский туризм. Жителям Узбекистана уже доступны туры с посещением знаменитого курорта «Карловы Вары».





Для поездки в Чехию необходимо получить шенгенскую визу. Рекомендуется подавать документы за 1,5 месяца до планируемой поездки. Кроме того, необходимо иметь сертификат о вакцинации с признанными ВОЗ вакцинами — Vaxzevria (ранее AstraZeneca), Spikevax (ранее Moderna), Comirnaty (ранее Pfizer/BioNTech), Janssen (Janssen Pharmaceutical), Covishield.





Во время выполнения рейсов национальный туроператор Asialuxe Travel предоставляет бортовое питание улучшенного типа. Каждому пассажиру во время перелета будут предложены закуски, салаты, десерты, горячие и прохладительные напитки, а главное — основные блюда из говядины или курицы. Все блюда имеют пометку Halal.





Актуальное расписание и бронирование турпакетов в Чехию доступны на сайте. Также продукцию Asialuxe Travel можно найти во всех турагентствах Узбекистана.

Телефон: (+998) 71−201−77−77.

Адрес главного офиса: ул. Саида Барака, 24.

Сайт: asialuxe.uz

Telegram: t.me/asialuxe

Группа в Telegram: t.me/my_asialuxe

Горящие туры в Telegram: t.me/asialuxehottours

Горящие туры в Telegram на узбекском языке: t.me/asialuxe_qaynoqtur

Facebook: fb.com/asia.luxe.travel

Instagram: @asialuxe.travel

На правах рекламы.