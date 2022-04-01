Европейский космический зонд Solar Orbiter прислал на Землю самые детальные снимки Солнца из когда-либо полученных. Solar Orbiter является совместной космической миссией Европейского космического агентства (ESA) и Национального аэрокосмического агентства США (NASA).

Снимки были сделаны 7 марта, когда космический корабль оказался между Землёй и Солнцем. Изображение диска Солнца и солнечной короны, температура которой около миллиона градусов по Цельсию, было получено при помощи инструмента Extreme Ultraviolet Imager (EUI, съёмка в дальней УФ-области спектра).

Другое изображение, полученное с помощью инструмента Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE, спектральное изображение области солнечной короны), представляет собой первое полное изображение Солнца за 50 лет и лучшее из всех на длине волны, называемой пределом Лаймана (самая коротковолновая граница в ультрафиолетовом диапазоне).

Солнце и его корона. Источник фото.

Снимки были получены на расстоянии 75 млн км от Солнца и на таком же расстоянии от Земли. На таком близком расстоянии требуется составить мозаику из 25 отдельных изображений, чтобы охватить всё Солнце. Съёмка каждой «плитки» занимает около 10 минут, включая время, требуемое для перехода зонда от одного сегмента к другому. Полное изображение было получено в течение более четырёх часов.

Сравнение размеров Солнца и Земли.

В общей сложности финальный совмещённый снимок содержит более 83 миллионов пикселей в сетке 9148×9112 пикселей. Это изображение имеет разрешение в 10 раз лучше, чем экран 4K-телевизора, приводит сравнение ESA.

На снимке видны «чёрные полосы», отходящие от поверхности. Эти протуберанцы извергаются, выбрасывая в космос огромное количество коронального газа (горячей плазмы) и создавая «штормы» в космосе.

Изображение поверхности и «края» Солнца.

Инструмент SPICE предназначен для отслеживания слоёв атмосферы Солнца от короны до слоя, называемого «хромосфера», которая находится с внешней стороны поверхности. Прибор изучает различные длины волн ультрафиолетового света, исходящего от разных атомов.

В последовательности изображений, полученных инструментом SPICE, фиолетовый цвет соответствует газообразному водороду при температуре 10 тысяч градусов Цельсия, синий — углероду при 32 тысячах градусов, зеленый — кислороду при 320 тысячах градусов, желтый — неону при 630 тысячах градусов.

Обычно температура падает по мере удаления от горячего объекта. Но измерения температуры показывают, что над Солнцем корона достигает температуры в миллион градусов Цельсия, тогда как на поверхности звезды она всего около 5000 градусов. Расследование этой тайны — одна из ключевых научных целей Solar Orbiter, отмечается на сайте ESA.

Эти данные позволят учёным, изучающим физику Солнца, проследить чрезвычайно мощные извержения, происходящие в короне, через нижние атмосферные слои. Это также даст ключ к одному из самых загадочных наблюдений за Солнцем: чем объяснить восходящее изменение температуры в верхних слоях атмосферы звезды.