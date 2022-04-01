Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 31 марта определил задачи, связанные с реализацией подписанного на прошлой неделе указа о реализации более 1500 объектов государственной собственности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

До 1 мая на продажу предусмотрено выставление 50 тысяч земельных участков общей площадью 4500 га. Однако на электронные торги до сих пор выставлено всего 6 участков в Самарканде, в остальных районах — 0.

Глава государства поставил задачу в двухнедельный срок выставить эти земли на торги и обеспечить, чтобы к 1 июля было продано не менее 50% из них.

Продажа земельных участков через электронный онлайн-аукцион проходит на платформе E-Auksion.

В январе президент раскритиковал план по обеспечению поступлений в 400 млрд сумов от продажи земель через аукционы. Глава государства сообщил, что только в Ташкентской области пытались продать участок в 14 га за 3,5 млн долларов. «Почему эти деньги идут в чей-то карман, а не государству?» — сказал он.