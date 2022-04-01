Как выглядят и называются распространённые весенние виды птиц, живущие в Ташкенте и за городом? Чтобы научиться их узнавать, нужна тренировка. Тренироваться можно, наблюдая за птицами в окружающей среде или создавая их образы в творчестве.

Общество охраны птиц Узбекистана в Международный день птиц 1 апреля организовало творческий мастер-класс для детей в Ташкенте. Дети создавали в стиле аппликации реалистичные образы птиц и запоминали детали их облика. Педагог Наталья Игнатова объясняла, как подбирать цвета, выписывать линии, передавать характерные черты.

Птицы, изображённые на фото ниже, встречаются в Узбекистане весной. Белый аист, деревенская ласточка и чёрный стриж, а также золотистая щурка — распространённые обитатели весеннего Ташкента.





Плакат Общества охраны птиц Узбекистана

Золотистая щурка





Это одна из самых красочных птиц Узбекистана, имеет стройное тело, тонкие крылья и загнутый вниз клюв. Низ тела и хвост сине-зелёные, верх окрашен в красные и оранжевые цвета с зелёными и синими участками. С ранней весны и до начала осени встречается по всему Узбекистану. Издаёт короткие трели «щурр», «чрюю», «крюю». Охотится на пчёл и ос, ловит других насекомых, поэтому иногда её называют пчелоедкой.

Участница мастер-класса создаёт золотистую щурку из креповой бумаги.

Ещё одна золотистая щурка.

Белый аист





Высокая чёрно-белая птица с длинной шеей, красными ногами и большим красным клювом. Гнёзда белого аиста можно увидеть рядом с жильём человека, на крышах домов, трубах, башнях, столбах и деревьях. Аист щёлкает клювом, издавая барабанный звук.

Встречается как за городом, так и в Ташкенте, на протяжении всего года. Белый аист нуждается в охране и занесён в Красную книгу Узбекистана.





Птица прорисовывается из комочков гофрированной бумаги.





Ещё один белый аист.

Деревенские ласточки

Деревенская ласточка одета в чёрный фрак и белую рубашку, отличается от других ласточек рыжим горлом. В отличие от стрижа, хвост деревенской ласточки длиннее, напоминает букву «V» и заканчивается длинными косичками. У летающей ласточки белое брюшко, а у стрижа — тёмное. Щебечут ласточки негромко: «вит», «ви-вит», «чивит».

Ласточки живут среди людей, строят гнёзда в подъездах, у ламп в подземных переходах, а между полетами отдыхают сидя на проводах. В Ташкент прилетают в марте, покидают город к середине октября.

Работа над деревенской ласточкой. Белое брюшко и рыжее пятно на горле ещё предстоит «вылепить».





Будет ласточка.

Чёрный стриж





Название птицы похоже на звук «стрии-и, стриии-и», который стриж выкрикивает в полёте. Стрижа часто путают с ласточкой; чтобы отличать эти виды, нужно потренироваться. Стриж почти полностью чёрный, на горле у него светлое пятно. Крылья стрижа длинные и узкие, серповидной формы. Он никогда не сидит на проводах или деревьях, почти всегда находится в полёте. Стрижи появляются в Ташкенте в конце февраля — начале марта.

Белого брюшка нет — будет стриж.